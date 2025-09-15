Bătaie ca-n filme, chiar în centrul oraşului Galați. Două adolescente de 13 și 15 ani s-au luat la pumni şi picioare chiar sub ochii trecătorilor, în urma unui conflict spontan. Atenţie, vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoţional!

La scurt timp, însă, încăierarea s-a transformat într-o bătaie generală, mai ales că în scandal au intervenit şi rudele celor două tinere.

Bătaie în Galați. Scandalagii, duși la audieri

Polițiștii au reușit în cele din urmă să calmeze spiritele, iar toți cei implicați au fost duși la audieri.

Articolul continuă după reclamă

"La data de 14 septembrie 2025, ora 19:08, Secția 1 Poliție Galați a fost sesizată prin apel la numărul unic de urgență 112 cu privire la un conflict izbucnit pe stradă, în care erau implicate mai multe persoane. Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului a reieșit că două minore, de 13, respectiv 15 ani, din Galați, s-ar fi agresat fizic reciproc, iar în sprijinul acestora ar fi intervenit mai mulți membri ai familiilor lor. Persoanele implicate nu au avut nevoie de îngriji medicale. Acestea au fost conduse la sediul unității de poliție pentru audieri, urmând a fi stabilite cu exactitate împrejurările producerii evenimentului și dispuse măsurile legale care se impun", a transmis IPJ Galaţi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰