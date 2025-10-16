Scandal uriaş pe o stradă din Ploiești. Doi șoferi au transformat o simplă întâlnire în trafic într-un ring de box.

Totul a pornit după ce un bărbat de 35 de ani l-a recunoscut pe meșterul care i-a luat banii în avans pentru renovare casei și apoi a dispărut.

Fără să mai stea pe gânduri, l-a blocat în trafic și i-a aplicat bărbatului de 38 de ani câteva lovituri zdravene. Martorii au cerut ajutorul poliţiştilor

"Datorită intervenţiei prompte a poliţiştilor conflictul a fost imediat aplanat, iar pentru persoana agresată a fost solicitat sprijinul unui echipaj medical, care au transportat-o la o unitate spitalicească, pentru acordarea de îngrijiri de specialitate", a declarat Cătălina Mocanu, purtător de cuvânt IPJ Prahova.

Agresorul a fost plasat sub control judiciar pentru 30 de zile.

