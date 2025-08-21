Intervenţia a doi poliţişti locali din Paşcani care au încercat să încătuşeze un pensionar ce refuzase să se legitimeze s-a terminat cu plângeri de ambele părţi. Bărbatul îi acuză pe agenţi pentru purtare abuzivă după ce a fost pus la pământ şi ţintuit cu genunchiul pe cap de unul dintre ei. La rândul lui, un poliţist a depus plângere pentru ultraj pentru că i s-au spart ochelarii şi i s-au rupt pantalonii în timpul intervenţiei.

Doi agenţi locali l-au abordat pe bărbatul de 64 de ani în faţa unui bar de cartier din Paşcani. Aceştia susţin că l-au văzut consumând bere. Bărbatul a negat, aşa că agenţii l-au invitat la autospecială pentru verificări. Pentru că a refuzat să se urce în maşină, poliţiştii l-au pus la pământ şi l-au încătuşat.

Ţintuit jos, pe trotuar, cu un genunchi pe cap, bărbatul a început să respire greu. Poliţiştii i-au scos cătuşele abia la insistenţele soţiei care le-a spus că omul este cardiac şi operat pe inimă. Iar martorii au chemat ambulanţa.

Bărbatul a fost dus la Spitalul Municipal din Paşcani cu mai multe contuzii. Nu a avut însă nevoie de internare.

Bătrân cardiac, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. A băut bere pe domeniul public

"Mi-a cerut buletinul. I-am spus că nu îl am la mine. Îmi spuneţi motivul - consumaţi băuturi alcoolice pe domeniul public. Făceţi-mi dovada, vă rog! Nu avem nimic. Eram cu telefonul în mână, pe un joc", a declarat Viorel Obreja, bărbatul încătuşat de poliţişti.

"Nu a vrut să-i dea actele şi l-au luat forţat. S-o opus, l-a târât, l-a pus jos, i-a pus piciorul pe cap. Dupa aceea i-au pus cătuşele, i-a venit rău pentru forţa pe care a depus-o", susţine un martor.

Şeful agenţilor spune că intervenţia a fost justificată pentru că legea permite imobilizarea celui care refuză să se legitimeze.

"Persoana s-a opus, au fost nevoiţi să-l încătuşeze. În acel moment s-a trântit jos acea persoană şi la un moment dat a spus că i s-a făcut rău", susţine Vasilică Avasiloaie, şeful Poliţiei Locale Paşcani.

Până una alta, bărbatul de 64 de ani a primit o amendă de 1.000 de lei. El a depus plângere împotriva poliţiştilor, pentru purtare abuzivă. Dar nici poliţiştii nu s-au lăsat mai prejos. Au depus la rândul lor, plângere pentru ultraj, pe motiv că în timpul luptei corp la corp unuia dintre agenţi i s-au rupt pantalonii şi i-au fost sparţi ochelarii.

