Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public

Intervenţia a doi poliţişti locali din Paşcani care au încercat să încătuşeze un pensionar ce refuzase să se legitimeze s-a terminat cu plângeri de ambele părţi. Bărbatul îi acuză pe agenţi pentru purtare abuzivă după ce a fost pus la pământ şi ţintuit cu genunchiul pe cap de unul dintre ei. La rândul lui, un poliţist a depus plângere pentru ultraj pentru că i s-au spart ochelarii şi i s-au rupt pantalonii în timpul intervenţiei.

de Redactia Observator

la 21.08.2025 , 14:32

Doi agenţi locali l-au abordat pe bărbatul de 64 de ani în faţa unui bar de cartier din Paşcani. Aceştia susţin că l-au văzut consumând bere. Bărbatul a negat, aşa că agenţii l-au invitat la autospecială pentru verificări. Pentru că a refuzat să se urce în maşină, poliţiştii l-au pus la pământ şi l-au încătuşat.  

Ţintuit jos, pe trotuar, cu un genunchi pe cap, bărbatul a început să respire greu. Poliţiştii i-au scos cătuşele abia la insistenţele soţiei care le-a spus că omul este cardiac şi operat pe inimă. Iar martorii au chemat ambulanţa. 

Bărbatul a fost dus la Spitalul Municipal din Paşcani cu mai multe contuzii. Nu a avut însă nevoie de internare.

Bătrân cardiac, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. A băut bere pe domeniul public

"Mi-a cerut buletinul. I-am spus că nu îl am la mine. Îmi spuneţi motivul - consumaţi băuturi alcoolice pe domeniul public. Făceţi-mi dovada, vă rog! Nu avem nimic. Eram cu telefonul în mână, pe un joc", a declarat Viorel Obreja, bărbatul încătuşat de poliţişti

"Nu a vrut să-i dea actele şi l-au luat forţat. S-o opus, l-a târât, l-a pus jos, i-a pus piciorul pe cap. Dupa aceea i-au pus cătuşele, i-a venit rău pentru forţa pe care a depus-o", susţine un martor.

Şeful agenţilor spune că intervenţia a fost justificată pentru că legea permite imobilizarea celui care refuză să se legitimeze. 

"Persoana s-a opus, au fost nevoiţi să-l încătuşeze. În acel moment s-a trântit jos acea persoană şi la un moment dat a spus că i s-a făcut rău", susţine Vasilică Avasiloaie, şeful Poliţiei Locale Paşcani.

Până una alta, bărbatul de 64 de ani a primit o amendă de 1.000 de lei. El a depus plângere împotriva poliţiştilor, pentru purtare abuzivă. Dar nici poliţiştii nu s-au lăsat mai prejos. Au depus la rândul lor, plângere pentru ultraj, pe motiv că în timpul luptei corp la corp unuia dintre agenţi i s-au rupt pantalonii şi i-au fost sparţi ochelarii.

 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

politisti cardiac pascani abuziv
Înapoi la Homepage
Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar “Zeiţei de la Montreal”
Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar &#8220;Zeiţei de la Montreal&#8221;
Mesajul ispitei Andrușca pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV. Ce i-a transmis fata
Mesajul ispitei Andrușca pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV. Ce i-a transmis fata
Durere fără margini: Mircea Spiridon, eroul român care a murit în Spania, se întoarce acasă. Mesajul emoționant al soției înainte de înmormântare
Durere fără margini: Mircea Spiridon, eroul român care a murit în Spania, se întoarce acasă. Mesajul emoționant al soției înainte de înmormântare
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii?
Observator » Evenimente » Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public