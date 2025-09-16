Incident grav într-o localitate din judeţul Mehedinţi. Atenţie, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional! Un bărbat de 88 de ani a suferit arsuri severe, după ce a dat foc vegetaţiei uscate de pe un teren. În scurt timp, flăcările s-au extins rapid și au cuprins şi victima.

Echipajele de urgență au intervenit prompt, iar victima a fost stabilizată și transportată la spitalul din Craiova, apoi transferată de urgență la București.

A dat foc vegetaţiei şi a fost cuprins de flăcări, în Mehedinţi

"În aceste momente, pompierii mehedințeni acționează pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit în satul Albulești.

La fața locului intervine un echipaj din cadrul Stației de Pompieri Strehaia cu o autospecială de stingere pentru limitarea și lichidarea incendiului, care se manifestă pe o suprafață de aproximativ 800 mp. Din nefericire, o persoană care încerca să stingă flăcările a fost surprinsă de incendiu și a suferit arsuri pe circa 30% din suprafața corpului, în zona feței și a membrelor superioare. Victima este conștientă și a primit îngrijiri medicale de la echipajele SMURD și SAJ, fiind solicitat și un elicopter pentru transportul de urgență către o unitate medicală de specialitate. Vă atenționăm cu privire la faptul că arderea vegetației uscate este strict interzisă și poate avea consecințe grave asupra vieții, bunurilor și mediului înconjurător", au transmis reprezentanţii ISU Mehedinţi.

Starea bărbatului este extrem de gravă.

Arsuri de aproximativ 40% pe suprafaţa corporală, gradul 2/3. A fost predat către elicopter pentru transfer într-un centru universitar. Starea este critică, a pacientului, vom afla ulterior deznodământul", a declarat Camelia Florina Puţintelu, medic SAJ Mehedinţi.

