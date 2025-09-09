O femeie a murit, marţi, pe o strada din centrul municipiului Buzău după ce a fost strivită de un camion, informează news.ro.

- Bătrână de 78 de ani, lovită mortal de un camion în centrul Buzăului. Femeia traversa neregulamentar - Shutterstock

Potrivit IPJ Buzău, camionul condus de un şofer de 48 de ani, din Buzău, a surprins şi accidentat mortal un pieton, o femeie de 78 de ani, din Buzău. În cauză se va întocmi dosar penal iar poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

IPJ Buzău a transmis, marţi, că accidentul s-a petrecut pe strada Unirii din municipiul Buzău, aproape de intersecţia cu Bulevardul Nicolae Bălcescu. Potrivit martorilor, femeia ar fi încercat să se angajeze în traversare printr-un loc nepermis, exact în momentul în care coloana de maşini în care se afla şi camionul ar fi primit verde la semafor şi s-a pus în mişcare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰