Bătrână de 78 de ani, lovită mortal de un camion în centrul Buzăului. Femeia traversa neregulamentar

O femeie a murit, marţi, pe o strada din centrul municipiului Buzău după ce a fost strivită de un camion, informează news.ro.

la 09.09.2025 , 16:16
Potrivit IPJ Buzău, camionul condus de un şofer de 48 de ani, din Buzău, a surprins şi accidentat mortal un pieton, o femeie de 78 de ani, din Buzău. În cauză se va întocmi dosar penal iar poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

IPJ Buzău a transmis, marţi, că accidentul s-a petrecut pe strada Unirii din municipiul Buzău, aproape de intersecţia cu Bulevardul Nicolae Bălcescu. Potrivit martorilor, femeia ar fi încercat să se angajeze în traversare printr-un loc nepermis, exact în momentul în care coloana de maşini în care se afla şi camionul ar fi primit verde la semafor şi s-a pus în mişcare.

