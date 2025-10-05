Au fost clipe de panică, aseară, pentru locatarii unui bloc cu zece etaje din Arad! O bătrână a ajuns de urgenţă la spital după ce apartamentul în care locuia a fost cuprins de flăcări. Incendiul ar fi pornit de la un reşou, iar fumul s-a răspândit cu repeziciune în tot imobilul. Speriaţi, locatarii au încercat să se refugieze pe acoperişul blocului până la sosirea salvatorilor.

Flăcările au izbucnit în jurul ore 21, la un apartament de la etajul opt al imobilului. Panicaţi de fumul negru şi înecăcios, care s-a extins rapid în întrega clădire, vecinii au fugit cât i-au ţinut picioarele şi au încercat să o salveze pe femeie.

"Eram în bucătărie, fumam o ţigară şi deodată aud un vecin de aici că striga că ia foc, că arde. Când am auzit că arde, m-am îmbrăcat, m-am dus direct sus la etajul 8. De acolo au venit încă doi vecini care m-au ajutat să mai putem scoate din fum, să deschidem un geam ceva"

"Am deschis la etajul 11, am avut cheile şi am deschis uşile de evacuare ca să poată ieşi lumea pe bloc, geamuri, uşi, ca să poată fugi lumea, că în jos nu te mai puteai duce, dar în sus te puteai duce"

Articolul continuă după reclamă

"Eu împreună cu vecinul meu de la etajul 8 am intrat în casă, am încercat să o salvăm. Nu am putut să intrăm mai mult de 2 metri pentru că era fumul foarte puternic. Unul dintre vecini a sunat la pompieri", povestesc oamenii.

"În interiorul apartamentului, incendiul se manifesta violent într-una dintre camere, posibil propagat de pe balconul imobilului, cu posibilă propagare la întregul apartament şi la apartamentele învecinate", spune George Pleşca, ISU Arad.

Pompierii au evacuat imediat persoanele rămase în bloc. Bătrâna, scoasă inconştientă din apartament a fost dusă de urgenţă la spital. Alte doua femei, una cu o uşoară intoxicaţie cu fum, iar cealaltă cu un atac de panică, au primit îngrijiri medicale la faţa locului.

"Au fost evacuate 25 de persoane. Persoanele aflate la etajele superioare, cât şi persoanele aflate la un etaj sub etajul la care se manifesta incendiul", spune George Pleşca, ISU Arad.

Incendiul ar fi pornit de la un reşou uitat aprins

Femeia locuia singură, iar apartamentul era deconectat de la gaze, tocmai pentru că în trecut au mai existat astfel de incidente.

"A mai avut o tenativă de foc, tot noi am salvat-o, i-am pus dop la gaz ca să nu mai avem probleme cu ea şi din păcate iar a băut, a adormit şi s-a întâmplat tragedia".

"Ne-am speriat pentru că nu e prima dată. Femeia asta ne-a mai făcut figuri, am mai adus o dată pompierii şi de vreo 2 ori am spart noi uşile şi am intrat este ea", povestesc vecinii.

Pompierii au reuşit să stingă focul după aproapre o oră şi urmează acum să stabilească cauza exactă a producerii incendiului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰