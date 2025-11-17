A mințit că are nevoie de ajutor și a încercat să o violeze. Fata de 15 ani a scăpat și a alertat familia

Un bărbat în vârstă de 46 de ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat că a încercat să violeze o adolescentă de 15 ani. Acesta ar fi ademenit fata într-un imobil situat în centrul municipiului Arad, sub pretextul că are nevoie de ajutor pentru a muta niște cutii. Odată ce tânăra a intrat în clădire, bărbatul ar fi atacat-o și ar fi amenințat-o cu un cutter, potrivit Agerpres.

Incidentul a avut loc vineri după-amiază, în timp ce fata mergea spre casă. Ea a fost acostată în fața unei clădiri de pe strada Andrei Șaguna, bărbatul solicitându-i ajutor pentru a muta niște cutii în imobil.

Surse judiciare au declarat luni că imediat ce fata a intrat în clădire, bărbatul a atacat-o și i-a pus la gât un cutter. El i-a cerut să aibă relații sexuale orale și ar fi încercat să o lege de mâini, dar adolescenta s-a zbătut și a reușit să scape.

Ajunsă acasă, ea a povestit familiei ce a pățit, iar în cursul serii mama s-a prezentat la Poliție pentru a depune o plângere.

Reprezentanții Biroului de presă al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Arad au declarat că bărbatul a fost reținut în scurt timp, iar ulterior a fost prezentat magistraților, care au dispus arestarea preventivă pentru tentativă de viol.

