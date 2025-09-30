Un bărbat de 37 de ani din Bacău a provocat un accident rutier în timp ce conducea băut, drogat și fără permis. După ce a acroșat un tânăr de 18 ani pe motociclu, a fugit de la locul faptei. Polițiștii l-au prins la scurt timp și au descoperit că avea o alcoolemie de 1,00 mg/l în aerul expirat și urme de substanțe interzise, potrivit Agerpres.

Băut, drogat și fără permis, un bărbat din Bacău a lovit un motociclist de 18 ani şi a fugit. A fost arestat - Shutterstock | Ilustraţie

"Din primele cercetări a rezultat că un tânăr de 18 ani, în timp ce conducea un motociclu în comuna Podu Turcului ar fi fost acroşat de un autoturism, al cărui conducător a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie. (...) În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii Biroului Rutier Bacău au identificat şi depistat conducătorul auto, un bărbat de 37 de ani, din comuna Huruieşti. Din verificările efectuate în baza de date a reieşit faptul că bărbatul nu deţine permis de conducere, iar la testarea cu aparatul alcooltest a rezultat o concentraţie de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat", a precizat IPJ Bacău.

Totodată, la testarea cu aparatul DrugTest, au rezultat indicii privind posibila prezenţă a substanţelor interzise.

Autorul accidentului a fost condus la spital pentru recoltarea mostrelor biologice, după care a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore. De partea cealaltă, victima accidentului a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Aceasta a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Articolul continuă după reclamă

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, conducere fără permis, părăsirea locului accidentului, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor interzise.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale ar trebui interzise minorilor până la o anumită vârstă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰