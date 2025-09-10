Lupul schimbă părul, dar năravul ba spune o zicală, nu o contrazicem, dar vă spunem că stilul de viaţă vă poate influența în bine podoaba capilară sau din contră. Sucurile şi alcoolul sunt responsabile pentru problemele cu părul ale tinerei generaţii. Studiile arată că albim și chelim într-un ritm mai accelerat decât părinţii noştri. Nu e doar o problemă de estetică, iar motivul nu ţine nici el doar de genetică ci de ce turnăm în pahare.

E dovedit ştiinţific. Ce ai în pahar ar putea să influențeze direct ceea ce ai pe cap. Sucurile dulci și alcoolul – pot favoriza căderea părului și încărunțirea prematură, spun specialistii. Si in timp ce tehnologia ne ajuta sa ne vedem viitorul cu alti ochi, medicii sustin că deciziile de azi – de la ce bem până la ce stil de viață alegem – sunt cele care pot schimba cu adevărat imaginea din oglindă.

O spun aşadar cerecetătorii care au analizat nu mai puţin de 60 de mii de oameni. INTRA CARTON conform rezultatelor obţinute, zece doze de suc cu zahăr pe săptămână cresc semnificativ riscul de alopecie, mai ales la bărbați. În paralel, consumul de alcool reduce producția de melanină și lasă părul tern, gri și lipsit de viață. Pe scurt – albim înainte de vreme.

"O doză de suc acidulat, cu zahar, conţine aproximativ 40 de grame de zahăr procesat. Acesta provoacă inflamaţie, care se propagă asupra întregului organism. Prin probleme ale pielii, acnee, iritaţii, păr cu aspect nesănătos, căderea părului", spune Olivia Micşa, nutriţionist.

Să explicăm e îndelete: zahărul creşte producţia de sebum pe scalp, acesta poate bloca porii şi favoriza inflamația, ceea ce duce la deteriorarea rădăcinilor. Alcoolul deshidrateaza organismul, perturbă absorbția nutrienților și creeaza dezechilibre hormonale. Iar numărul celor afectaţi este în creştere. din motive lesne de înţeles.

"Tineri de la 30 de ani, până la 40-45 de ani, tot mai mulţi. Alimentaţia, în special zahărul, lipsa de vitamine şi minerale pe care nu le iau din aportul zilnic necesar, inclusiv sucurile acidulate, ciocolata, toate chestiile astea dăunează", spune Jabri Tabrizi Basel, medic dermatolog.

"Acum nu o să mai beau deloc, gata. Părul e foarte important. Mai ales la vârsta noastră".

"Deşi nu beau mult suc, consum zahăr în fiecare zi, şi mi se întâmplă să mi se rărească părul sau să mai cadă. Aş putea să trec pe apă şi o să încerc să fac asta acum că ştiu că este şi dovedit", spun tinerii.

O decizie corectă, spun medicii, care sugerează celor care au probleme serioase şi soluţii mai complexe cum ar fi terapiile cu plasmă care stimulează regenerarea părului sau tratamente cu vitamine și minerale, special concepute pentru sănătatea podoabei capilare. Indiferent de procedurile alese, cel mai important "tratament" rămâne însă echilibrul: în alimentație, în stilul de viață și în alegerile de zi cu zi.

