O băutură "minune" venită tocmai din Japonia cucereşte tot mai mulţi români. Ce beneficii are pentru sănătate

Un nou trend cucereşte internetul. După matcha, acum şi ceaiul japonez este apreciat de români. Secretul licorii pe car e niponii o consideră "minune" este dezvăluit de un guru celebru. 

de Ingrid Tîrziu

la 15.11.2025 , 13:48

O mulțime de lume a venit la workshop-ul de ceai japonez din capitală. Un maestru în ceai japonez venit de departe îi învață pe curioși și pe amatori din tainele ceaiului. Este mai mult decât matcha în acest moment, pentru că știm deja trendul care a luat amploare peste tot.

Vorbim despre alte tipuri de ceai japonez, care au beneficii asemănătoare pentru sănătate. Vorbim despre antioxidanți puternici, despre reducerea inflamației, despre stimularea metabolismului și despre calmarea sistemului nervos. Secretul este, bineînțeles, temperatura apei și timpul de infuzare atunci când vorbim despre ceaiul japonez și despre beneficiile lui.

Este o licoare destul de sensibilă, atât dacă vorbim despre recoltare, cât și despre prepararea sa. Și este foarte interesant acest ritual, pentru că are și anumite gesturi specifice, se bea din anumite căni speciale, în funcție de tipologia de ceai.

Nu e atât de ușor să te specializezi în această artă, dar, așa cum vedeți, sunt suficient de mulți curioși, semn că ne-am rafinat gusturile și ne dorim să bem un ceai mai mult decât doar pentru un trend.

Ingrid Tîrziu
Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor.

