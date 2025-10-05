Tragedie în Constanţa. Un bebeluş de doar două luni a fost găsit mort în pătuţ, după ce s-ar fi înecat cu lapte.

Micuţul ar fi rămas fără oxigen, iar în ciuda eforturilor medicilor, copilul nu a mai putut fi readus la viaţă.

"Minorul nu prezenta urme vizibile de violență. Trupul neînsuflețit a fost preluat în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului. În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul", spune Andreea Ambroze, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanţa.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

