Bebeluș din Gorj, înregistrat greșit pe numele altei persoane. Mama a prezentat la spital buletinul unei rude

Polițiștii din Gorj au deschis o anchetă pentru fals în declarații și neglijență în serviciu, după ce o tânără de 26 de ani din Târgu Cărbunești a mers să nască la spital folosindu-se de actele de identitate ale unei rude. Bebelușul a fost inițial înregistrat pe numele altei persoane, însă eroarea a fost ulterior corectată de cadrele medicale.

la 18.09.2025 , 17:44
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj a informat că poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale fac cercetări pentru fals în declaraţii şi neglijenţă în serviciu după ce, miercuri, un medic al Spitalului Târgu Cărbuneşti a sesizat că un nou-născut a fost înregistrat pe numele altei persoane.

”Din cercetări a reieşit faptul că, la data de 16 septembrie a.c., o tânără de 26 de ani, din Târgu Cărbuneşti, care s-a prezentat la spital pentru a naşte, ar fi prezentat cadrelor medicale un document de identitate care aparţinea unui alt membru al familiei, nou-născutul fiind înregistrat pe numele acelei persoane. Ulterior, când s-a constatat eroarea, cadrele medicale au remediat situaţia”, a arătat sursa citată.

Potrivit surselor Observator, mama bebeluşului, o tânără de etnie rromă, s-a prezentat la spital cu buletinul unei rude şi, din greşeală, şi-a înregistrat nou-născutul pe numele persoanei respective. Cadrele medicale au sesizat eroarea, iar documentele au fost corectate.

