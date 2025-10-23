O comunitate unită din Harghita, etnici maghiari unde toată lumea cunoaşte pe toată lumea, este în stare de şoc. Doi copii frumoşi de acolo, de 20 de ani, pe care oamenii îi cunoşteau de mici şi toată lumea ştia că se iubesc, se înţeleg şi au planuri frumoase înainte au dispărut de duminică. Familiile au anunţat autorităţile, au început căutările, dar astăzi a venit vestea ca un trăsnet: i-au găsit, dar sunt morţi amândoi. Lângă trupurile lor, în maşină, a fost găsit şi un asomator, aparatul acela folosit pentru sacrificarea animalelor.

Cei doi tineri au fost găsiţi la aproximativ 2 kilometri de Lacul Frumoasa, pe Drumul Judeţean care duce către localitatea Coşereni din judeţul Bacău, la bordul unui autoturism înmatriculat în Bacău.

Se iubeau din copilărie

Tânărul în vârstă de 20 de ani era pe locul şoferului, cu o lovitură în zona capului, iar prietena lui cu un an mai mică era pe locul din faţă cu o lovitură în zona pieptului. Autoturismul, potrivit anchetatorilor, era descuiat şi fără urme de forţare.

Cei care i-au găsit erau membri ai familiei, pentru că cei doi tineri erau căutaţi încă de duminică, de atunci dispăruseră din zona Ghimeş, din judeţul Bacău. Poliţiştii şi procurorii încearcă acum să stabilească cum s-a ajuns la o asemenea tragedie. Au făcut cercetări la faţa locului încă de ieri, după ce au fost găsiţi cei doi, iar în prezent ancheta este în desfăşurare sub coordonarea unui magistrat de pe lângă Tribunalul Harghita.

