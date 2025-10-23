Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Bianka şi Tony, găsiţi morţi unul lângă altul într-o maşină. Se ştiau din copilărie şi aveau planuri de viitor

O comunitate unită din Harghita, etnici maghiari unde toată lumea cunoaşte pe toată lumea, este în stare de şoc. Doi copii frumoşi de acolo, de 20 de ani, pe care oamenii îi cunoşteau de mici şi toată lumea ştia că se iubesc, se înţeleg şi au planuri frumoase înainte au dispărut de duminică. Familiile au anunţat autorităţile, au început căutările, dar astăzi a venit vestea ca un trăsnet: i-au găsit, dar sunt morţi amândoi. Lângă trupurile lor, în maşină, a fost găsit şi un asomator, aparatul acela folosit pentru sacrificarea animalelor. 

de Claudiu Loghin

la 23.10.2025 , 18:15

Cei doi tineri au fost găsiţi la aproximativ 2 kilometri de Lacul Frumoasa, pe Drumul Judeţean care duce către localitatea Coşereni din judeţul Bacău, la bordul unui autoturism înmatriculat în Bacău.

Se iubeau din copilărie

Tânărul în vârstă de 20 de ani era pe locul şoferului, cu o lovitură în zona capului, iar prietena lui cu un an mai mică era pe locul din faţă cu o lovitură în zona pieptului. Autoturismul, potrivit anchetatorilor, era descuiat şi fără urme de forţare.

Articolul continuă după reclamă

Cei care i-au găsit erau membri ai familiei, pentru că cei doi tineri erau căutaţi încă de duminică, de atunci dispăruseră din zona Ghimeş, din judeţul Bacău. Poliţiştii şi procurorii încearcă acum să stabilească cum s-a ajuns la o asemenea tragedie. Au făcut cercetări la faţa locului încă de ieri, după ce au fost găsiţi cei doi, iar în prezent ancheta este în desfăşurare sub coordonarea unui magistrat de pe lângă Tribunalul Harghita.

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin Like

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

harghita tineri morti masina crima sinucidere
Înapoi la Homepage
UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul
UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Top 100 cei mai mari antrenori din istorie. Cine sunt cei 3 români aflați pe lista britanicilor
Top 100 cei mai mari antrenori din istorie. Cine sunt cei 3 români aflați pe lista britanicilor
Ilie Bolojan și-a pus diplomele de absolvire și de inginer pe Facebook, după ce s-a speculat că din CV îi lipsesc niște ani de studii
Ilie Bolojan și-a pus diplomele de absolvire și de inginer pe Facebook, după ce s-a speculat că din CV îi lipsesc niște ani de studii
Comentarii


Întrebarea zilei
Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume?
Observator » Evenimente » Bianka şi Tony, găsiţi morţi unul lângă altul într-o maşină. Se ştiau din copilărie şi aveau planuri de viitor