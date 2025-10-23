Doi tineri de aproximativ 20 de ani, Bianka și Tony, au fost găsiți decedați într-un Golf într-o zonă împădurită de lângă Lacul Frumoasa, la circa 15 kilometri de Miercurea Ciuc. Cei doi dispăruseră de duminică seara din localitatea Ghimeș.

Cine sunt tinerii găsiţi morţi într-un Golf, în Harghita. Fata era împuşcată în piept, tânărul, în cap - Facebook

Prietenii și familia tinerilor au transmis mesaje disperate pe rețelele de socializare, rugând oamenii să dea orice informație care ar putea ajuta la găsirea lor. Bianka și Tony plecaseră de acasă cu o zi înainte să fie găsiți, în jurul orei 23:30, într-o mașină Golf 4, gri. Bianka purta atunci pantofi sport alb-negru.

Potrivit rudelor, cei doi erau împreună de aproximativ un an și plănuiau să plece în Olanda pentru muncă. Cei care îi cunoșteau îi descriu ca doi tineri energici, plini de viață, cu vise mari și un zâmbet mereu gata să însenineze ziua celor din jur.

Ipotezele anchetatorilor

Articolul continuă după reclamă

Potrivit primelor suspiciuni ale autorităţilor, băiatul ar fi împuşcat-o pe tânără în piept cu un pistol de asomare, apoi s-ar fi sinucis, împuşcându-se în cap.

Echipajele sosite la fața locului nu au mai efectuat manevre de resuscitare, cadavrele prezentând deja modificări specifice decesului survenit cu ore bune în urmă.

Cazul a fost înregistrat ca dosar penal pentru omor, iar autoritățile nu exclud nicio ipoteză. Necropsiile urmează să stabilească cauzele exacte ale deceselor. Autoritățile au fost alertate de un cetățean care a observat mașina parcată în zonă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰