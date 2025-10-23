Doi tineri daţi dispăruţi au fost găsiţi împuşcaţi, într-o maşină, pe un drum forestier din apropierea lacului Frumoasa, din judeţul Harghita. Fata avea 19 ani, iar băiatul, 20. Cei doi formau un cuplu de aproape un an. În interiorul maşinii a fost găsit şi un pistol de asomare, utilizat de obicei pentru animale. Nu se ştie ce s-a întâmplat cu exactitate. Procurorii au deschis un dosar penal pentru omor.

Din relatările martorilor, tânăra se afla pe locul din dreapta-faţă şi avea o urmă de împuşcătură în piept. Iar şoferul era prietenul ei, în vârstă de 20 de ani, şi avea o urmă de împuşcătură în zona capului. Cei doi erau daţi dispăruţi din zona localităţii Ghimeş încă de duminică.

Un cioban i-ar fi găsit şi ar fi dat alarma. Anchetatorii au făcut cercetări la faţa locului până azi-noapte iar ancheta continuă sub coordonarea unui magistrat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita.

Trupurile neînsufleţite au fost ridicate şi vor fi supuse unui examen făcut de medicii specialişti în medicină legală. Ancheta continuă la nivelul Parchetului pentru a stabili cum s-a ajuns la această dramă.

