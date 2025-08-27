Antena Meniu Search
Se fac ultimele pregătiri pentru BIAS 2025. Spectacolul aerian al anului aduce la Bucureşti cei mai buni piloți militari şi civili din mai multe țări. Organizatorii promit și multe surprize pentru public și pasionații de aviație. Până atunci însă, se fac antrenamente intense pentru ca totul să fie la înălţime. Şi o echipă Observator i-a însoţit azi pe piloţi în zbor. 

de Ana Maria Munteanu

la 27.08.2025 , 19:32

Zborurile în formație, virajele strânse și acrobațiile sunt repetate pentru ca, în ziua spectacolului, totul să fie perfect. 

"Noi ne antrenăm cu foarte mult timp înainte. De 22 de ani zbor! Am 4 mii de orede zbor şi anul acesta o să zbor alături de Şoimii României la BIAS", spune Teodor Munteanu, pilot.

A 15-a ediţie Bias vine şi de această dată cu surprize pentru fanii aviației.

"Avem mai multe noutăţi. Avem nişte invitaţi deosebiţi. Vom avea  o formaţie mare şi impresionantă din Franţa, Patrula Franţei. Vom avea Red Arrows care vor survola. Vin din Marea Britanie", spune Rotaru George, pilot. 

În plus, forțele Aeriene ale SUA participă, în premieră, cu aeronava KC-135 Stratotanker, avion uriaș de alimentare în zbor a supersonicelor de luptă. În total, 200 de piloţi şi paraşutişti vor face spectacol în aer.

Şi la sol, spectatorii vor avea ce admira 

"Vom avea o expoziţie de aproximativ 50 de motociclete. Anul acesta avem pregătite zone dedicate copiilor. Vor putea viziona două aeronave pe care Aeroclubul României şi le va pune la dispoziţie. Totodată, avem o zonă dedicată copiilor cu realitate virtuală unde pot experimenta un zbor cu paraşuta sau chiar un zbor cu un elicopter. Pot interacţiona cu piloţii, pot interacţiona cu personalul tehnic", spune Pentiuc Andrei, organizator.

Peste 150 de mii de persoane sunt așteptate să se bucure în cele trei zile de BIAS, începând de vineri, 29 august - până dumincă!

Program BIAS 2025:

  • Vineri 10:00-18:00 -Antrenamente cu public
  • Sâmbătă 10:00-20:00 - Show aerian, foc de artficii, concert live
  • Duminică 10:00-17:00 -Invitati speciali, evoluţii aeronave istorice

Intrarea este liberă. 

