Tentativă de omor în Oradea. Un ucrainean a fost reținut după ce şi-a înjunghiat vecinul

Un cetățean ucrainean, cu reședința în Oradea, a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor, după ce a agresat violent un vecin în urma unui conflict spontan, a informat Agerpres, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Incidentul a avut loc duminică, 16 noiembrie, pe strada Ronald Reagan, în jurul orei 16:20. Un bărbat în vârstă de 36 de ani, aflat sub influența alcoolului, şi-a atacat fizic vecinul, provocându-i multiple răni prin înjunghiere: leziuni la nivel scapular drept, interscapulovertebral drept, coapsă și gambă, inclusiv afectarea unor vase de sânge principale precum vena femurală și artera.

Şi-a atacat vecinul cu un cuţit

Disputa a escaladat, iar la un moment dat bărbatul a scos un cuţit şi a început să-şi lovească vecinul cu furie, potrivit ebihoreanul.ro.

Victima a fost transportată de urgență la Spitalul Clinic Județean Oradea, necesitând o intervenție chirurgicală pentru salvarea vieții. Vindecarea rănii necesită aproximativ 20 de zile de îngrijiri medicale.

Procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile, iar judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bihor a admis cererea. Ancheta a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor - Serviciul de Investigații Criminale.

Autoritățile fac apel la respectarea legii și precizează că situațiile violente sunt tratate cu maximă seriozitate, urmând ca cercetările să stabilească toate circumstanțele agresiunii.

