Pentru Stela, frumuseţea nu are preţ. Bijuterii rare sau tablouri valoroase, le adună pe toate cu aceeaşi pasiune. Merge des la licitaţii, iar cea mai scumpă piesă din colecţie a costat 10.000 de euro. "Şi pe ăsta l-am luat aşa, tot prin licitaţie. Depinde de bijuterie, nu cred că depinde de buget, depinde de bijuterie", spune Stela, designer.

"Un colier numit 'The heart of the Ocean' pentru că, designerul s-a inspirat din celebrul colier care a inspirat filmul Titanic, regizat de James Cameron. Are un safir impresionant sub formă de inimă", a declarat Anca Bejan, reprezentant de galerie de artă. Pentru un ceas cu numele lui Elton John, licitaţia porneste de la 40.000 de euro. "Este incredibil cum se poate ca un ceas să fie cel mai scump obiect dintr-o selecţie sau mai scump decât o maşină", a declarat Anca Bejan, reprezentant de galerie de artă.

O maşină de epocă din 1969 îşi caută şi ea un nou proprietar. Cea mai scumpă bijuterie propusă spre vânzare este chiar această mașină. Aparține unui colecționar care an ales să o dea spre licitație cu prețul de 60.000 de euro. Printre bijuterii şi maşini scumpe şi-a făcut loc şi câinele împăiat al Prinţului Ghika. Este un exemplar rar de peruvian fără păr, iar conservarea lui l-a transformat în piesa principală a expoziţiei.

