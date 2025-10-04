Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Botoşănean în stare gravă la spital, după ce a intrat cu maşina într-un cap de pod şi a ricoşat într-un stâlp

Accidente grave, ieri după amiază, în judeţul Botoşani. Un şofer de 46 de ani a fost la un pas de o tragedie după ce a intrat cu maşina într-un cap de pod, şi apoi a fost aruncat într-un stâlp de electricitate.

de Redactia Observator

la 04.10.2025 , 09:39

Salvatorii au ajuns imediat la faţa locului şi au reuşit să-l scoată pe bărbat din maşină. Acesta era grav rănit şi a fost transportat de urgenţă la spital.

Tot în judeţul Botoşani, la doar câteva ore distanţă, o tânără de 18 ani a ajuns şi ea la spital după ce a intrat cu maşina în gardul stadionului din localitate. Din fericire, ceilalţi pasageri nu au fost răniţi.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

botosani accident masina stalp
Înapoi la Homepage
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Elena Udrea nu scapă de amenințarea Fiscului. Ce documente a primit în ultimul dosar
Elena Udrea nu scapă de amenințarea Fiscului. Ce documente a primit în ultimul dosar
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii?
Observator » Evenimente » Botoşănean în stare gravă la spital, după ce a intrat cu maşina într-un cap de pod şi a ricoşat într-un stâlp