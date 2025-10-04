Video Botoşănean în stare gravă la spital, după ce a intrat cu maşina într-un cap de pod şi a ricoşat într-un stâlp
Accidente grave, ieri după amiază, în judeţul Botoşani. Un şofer de 46 de ani a fost la un pas de o tragedie după ce a intrat cu maşina într-un cap de pod, şi apoi a fost aruncat într-un stâlp de electricitate.
Salvatorii au ajuns imediat la faţa locului şi au reuşit să-l scoată pe bărbat din maşină. Acesta era grav rănit şi a fost transportat de urgenţă la spital.
Tot în judeţul Botoşani, la doar câteva ore distanţă, o tânără de 18 ani a ajuns şi ea la spital după ce a intrat cu maşina în gardul stadionului din localitate. Din fericire, ceilalţi pasageri nu au fost răniţi.
