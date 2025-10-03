Antena Meniu Search
Un individ din judeţul Brăila a ajuns în arest preventiv, după ce ar fi violat o adolescentă de 16 ani. Bărbatul în vârstă de 32 de ani ar fi constrâns-o pe fată să întreţină raporturi sexuale cu el, chiar în propria locuinţă. Deşi iniţial a fost reţinut, magistraţii au decis mai apoi să fie arestat pentru 30 de zile. Este acuzat de viol şi lipsire de libertate.

"La data de 2 octombrie a.c., Judecătoria Brăila a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila şi a dispus faţă de un bărbat, de 32 de ani, din Brăila, aflat sub efectul reţinerii pentru 24 de ore, măsura arestării preventive pentru 30 de zile, pentru comiterea infracţiunilor de viol săvârşit asupra unui minor şi lipsirea de libertate", anunţă, joi seară, IPJ Brăila.

Sursa citată a precizat că, la data de 11 septembrie, bărbatul ar fi constrâns o minoră de 16 ani să întreţină raporturi şi acte sexuale cu el, la domiciliul lui.

”Bărbatul a fost depistat la scurt de la sesizare, în urma unei percheziţii domiciliare, până în prezent fiind internat într-o instituţie de specialitate în vederea expertizării medico-legale psihiatrice”, a mai transmis Poliţia.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Brăila.

