Toamna își face simțită prezența, iar odată cu ea zonele de munte se transformă în adevărate cadre de poveste. La Brașov, vremea este perfectă, pădurile şi-au îmbrăcat straiele roşiatice şi aurii, iar soarele blând e poate cea mai bună invitație la plimbare în natură, dar şi un aliat de nădejde pentru cele mai spectaculoase fotografii.

Dintr-un capăt al altuia al Braşovului, turiştii, dar şi localnicii sunt ademeniţi cu peisaje de basm. Cu străzi şi clădiri care nu şi-au piedut niciodată din farmecul de odinioară şi natură cât vezi cu ochii, este o adevărată provocare să alegi un singur loc de unde poţi admira şi imortaliza oraşul. La Turnul Alb, spre exemplu, miezul zilei e cel mai bun moment pentru cine îşi doreşte fotografii într-un decor special.

"Ce face acest loc pitoresc? Munţii, verdeaţa, pur şi simplu forma reliefului. Da, e foarte frumnos..." a spus o turistă.

"Închiriem o maşină azi, deci ne vom plimba în jurul munţilor" şi-a relatat planurile un turist.

"Nu suntem pentru prima oară aici. Oraşul este atât de verde, istoria arhitecturală este frumoasă" a spus o altă turistă.

Tâmpa, locul în care turiştii se pot bucura de un apus extraordinar

O adevărată emblemă a Braşovului, Tâmpa este ocupă de departe primul loc în care ne putem bucura de apusul soarelui, la înălţime.

Oricare ar fi locul ales pentru fotografii, nu uitați să vă bucurați, în tihnă, de farmecul acestor locuri aparte.

