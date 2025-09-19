În inima Banatului, aromele și tradițiile culinare se întâlnesc într-un meniu multicultural. Bucătarii cinstesc comunităţile etnice şi readuc la viață rețete păstrate din generație în generație. Totul este servit cu rafinament, pe porțelanuri vechi, într-o adevărată expoziție gastronomică.

Pe mesele din Banat supa e mereu prezentă. Bucătarii au schimbat acum reţeta si au adăugat găluște specifice bucătăriei evreiești, nu cele obisnuite cu griș. "Ele conțin niște biscuiți din făină de grâu, produse coșer, un preparat evreiesc, folosit la postul pe care îl au evreii", explică unul dintre aceştia.

De la francezi la bulgari, evrei, croați, slovaci, șvabi și maghiari, meniul multicultural provoacă bucătarii, care încearcă să reproducă rețete tradiționale transmise din generație în generație.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Domnul Petru, bucătar de aproape 40 de ani al comunității croate din Banatul de munte, vrea acum, pentru prima dată într-o bucătărie profesională, să arate valoarea unui preparat tradițional care a hrănit generații întregi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Romana Rista, primul diplomat culinar din România, a invitat 40 de persoane să descopere identitatea Banatului prin gastronomie, într-o sufragerie improvizată în piața publică.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Între timp, masa este pregătită. Reporterul Observator Iulia Pop a participat la festin şi a relatat experienţa:

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să mai plănuiţi o vacanţă la mare în extrasezon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰