Pe Valea Oltului, şoferii dau singuri bolovanii la o parte şi se roagă să nu le pice alţii în cap. Cum alt drum nu există în apropiere, iar versanţii nu sunt deocamdată asiguraţi, oamenii se trezesc faţă în faţă cu pericolul. Aşa a fost duminică dimineaţă când bucăţi din stânci au căzut pe DN7 chiar în faţa maşinilor. Nimeni nu a fost rănit, deşi oamenii au fost imprudenţi şi au curăţat singuri carosabilul. Compania de Drumuri Naţionale promite că va rezolva situaţia.

Bucăți de stânci au căzut pe DN7 chiar în fața mașinilor. Șoferii își fac singuri loc pe Valea Oltului

"Aici este zona unde a fost duminică acel eveniment, zona kilometrului 200. în proiect avem plase ce urmează a fi montate, inclusiv barierele anti torent şi barierele de protecţie pentru versant". Sunt toate în proiect. Dar duminică dimineaţa, şoferii care tranzitau Valea Oltului au fost nevoiţi să cureţe singuri drumul de bolovani. Periculos, dar necesar, mai ales că altă cale nu e.

Șofer: Și riscant, şi stat mult în trafic. E aglomeraţia asta, lumea se grăbeşte, devin accidente.

Reporter: Faceţi des acest drum?

Articolul continuă după reclamă

Șofer: Destul de des.

Reporter: Şi cum vi se pare?

Șofer: Foarte greu, din cauza lucrărilor, da n-avem ce face.

Reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri s-au sesizat din oficiu după ce au văzut pe internet imaginile. "Evenimentul de duminică dimineaţa n-a fost unul foarte grav, a fost o aluviune în urma ploilor. N-au fost cantităţi mari de piatră, au fost nişte pietre mici. Oricum, şi în acea zonă vor fi montate plase şi bariere de protecţie", a explicat Cristi Tudor, reprezentant DRDP.

Valea Oltului, una dintre cele mai periculoase şosele din țară

Valea Oltului rămâne însă una dintre cele mai periculoase şosele din România. În ultimii ani, traficul a fost închis de mai multe ori şi doar norocul a făcut ca bolovanii de sute de kilograme să nu facă victime. Anul trecut, un camion a fost lovit de mai multe stânci căzute pe Valea Oltului. Din fericire, şoferul nu a păţit nimic.

"Sunt undeva la peste 70.000 de metri pătraţi de plase şi peste un kilometru de barieră de retenţie. Aceste bariere se montează în punctele foarte critice, unde este riscul să cadă blocurile de piatră pe partea carosabilă", explică Cristi Tudor, reprezentant DRDP.

Din ianuarie, de când au început lucrările de montare a plaselor, şi până acum doar 40 la sută din suprafaţă a fost asigurată. "Se lucreză la înălţime, se lucrează sub trafic, avem tot timpul situaţii sau dificultăţi, fie o cădere de stânci, o cădere de paci, de material adunat", spune Nicolae Păsculescu, reprezentant DRDP.

"După cum puteţi vedea, rolul plaselor este acela de a reţine aceste pietre de mari dimensiuni. Şi nu numai de mari dimensiuni, vedem că aici avem şi aceste pietre mici, cred cu siguranţă erau în partea carosabilă şi reprezenta un real pericol pentru participanţii la trafic", a adăugat Cristi Tudor.

Se intervine greu, spun constructorii, din cauza traficului şi gradului de dificultate ridicat al lucrărilor. Până atunci şoferii se bazează pe noroc.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie la vedere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰