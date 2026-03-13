Bucureștenii vor plăti facturi mai mici dacă nu primesc suficientă căldură în calorifer. CGMB a aprobat măsura

Consilierii generali ai Municipiului București au aprobat, vineri, cu 40 de voturi pentru și 12 abțineri, un proiect de hotărâre care prevede reducerea facturilor la energie termică pentru bucureșteni în situațiile în care căldura furnizată nu respectă parametrii contractuali.

Potrivit proiectului, se împuterniceşte Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov să demareze procedurile de actualizare a diagramei de reglaj pentru furnizarea energiei termice de către operatorul Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A.

"Se împuterniceşte Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov să verifice procedurile instituite prin art. 292 din Anexa nr. 1 la contractul de Delegare – „Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov”, aprobat prin HCGMB nr. 625/2019, privind modul în care se realizează acordarea de despăgubiri pentru utilizatorii faţă de care nu au fost respectate prevederile contractuale referitoare la calitatea energiei termice furnizate şi la continuitatea serviciului prestat", se menţionează în proiect.

De asemenea, direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov şi Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Iniţiatorii proiectului de hotărâre, consilierii generali ai PSD, arată că având în vedere evoluţia preţului la energia termică destinată populaţiei şi gospodăriilor individuale, coroborat cu scăderea confortului termic în locuinţe în perioada sezonului rece, situaţie sesizată de numeroase persoane ce au calitatea de beneficiari finali, se impun măsuri grabnice în domeniul furnizării energiei termice către populaţie, prin implementarea unui mecanism care asigură facturarea şi plata acesteia în funcţie de parametrii contractuali conveniţi şi asumaţi de părţi privind furnizarea agentului termic, în relaţie directă cu temperatura efectiv măsurată şi livrată către populaţie.

"Această măsură vine să corecteze inechităţile constatate în privinţa calităţii agentului termic furnizat, care deseori nu se încadrează în parametrii contractuali agreaţi de părţi, iar consumatorul final plăteşte factura emisă la preţul din contract, cu toate că nu a beneficiat de furnizarea energiei termice la standardele asumate", spun iniţiatorii.

Un factor principal pentru implementarea măsurilor de asumare a furnizării agentului termic la parametrii conveniţi este modificarea cadrului legal în care se derulează relaţiile contractuale dintre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică Bucureşti-Ilfov şi Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti S.A, menţionează consilierii generali.

