Bugetul Rabla 2025 pentru maşinile clasice, epuizat în 13 minute

A început programul " Rabla 2025 ", cu un buget sensibil diminuat față de edițiile anterioare, dar asta nu a făcut decât să îl epuizeze mai rapid. Bugetul pentru mașinile non electrice s-a epuizat în timp record, în doar 13 minute.

După lungi discuții, amânări, controverse și schimbări, Administrația Fondului pentru Mediu a primit cereri începând cu ora 10.00.

Bugetul pe acest an fiind substanțial redus, după 13 minute de la lansarea programului s-au epuizat toate voucherele, în afară de cele pentru mașini electrice.

Programul "Rabla" 2025 a început marţi și se încheie la finalul zilei de 25 noiembrie sau la epuizarea bugetului total alocat, de 200 de milioane de lei.

Cel mai așteptat ecotichet este cel pentru mașinile complet electrice, însă a fost micșorat și are valoarea curentă de 18.500 lei.

Voucherul pentru mașinile plug-in hibrid are o valoare de 15.000 lei, pentru mașinile hibrid 12.000 lei, iar pentru mașinile pe benzină sau pentru cele pe GPL de 10.000 lei.

Programul "Rabla" ar fi trebuit inițial să înceapă în luna iunie 2025, însă a fost amânat și regândit de Guvern chiar cu o zi înainte de lansarea sa. Astfel că bugetul inițial gândit de autorități pentru acest proiect a fost micșorat de la suma de 600 de milioane de lei la 200 de milioane de lei, în prezent.

