Mamă şi fiică, la un pas de tragedie după ce maşina lor a ieşit de pe carosabil şi s-a răsturnat, în Neamţ

O mașină în care se aflau o mamă și fiica ei s-a răsturnat, luni dimineață, într-o localitate din județul Neamț. Cele două au fost rănite și au ajuns la spital, după ce maşina în care se aflau a ieşit de pe carosabil şi s-a răsturnat.

28.01.2026 , 13:32
Accidentul a avut loc în satul Bistricioara, din comuna Ceahlău, în jurul orei 09:20. Mașina în care se aflau cele două persoane, mamă şi fiică, a părăsit drumul și s-a răsturnat, potrivit comunicatului IPJ Neamţ.

Când echipajele de intervenție au ajuns la fața locului, cele două victime se aflau deja în afara autoturismului. O femeie în vârstă de 38 de ani și o fetiță de 4 ani au fost evaluate medical la fața locului, apoi transportate la spital pentru investigații suplimentare.

La intervenție au participat pompieri, echipaje medicale și polițiști. Pompierii au asigurat zona pentru a elimina riscul producerii unui incendiu, iar polițiștii au început cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul.

