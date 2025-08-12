Cadavrul unei femei a zăcut abandonat trei ore, pe o stradă din Cluj. I se făcuse rău la semafor

Imagini şocante surprinse pe o stradă din Cluj-Napoca. Cadavrul unei femei a zăcut trei ore pe o stradă, fără ca nimeni să intervină. Se crede că i s-a făcut rău la semafor.

Cadavrul unei femei abandonat pe trotuar - Stiri de Cluj

Scena tulburătoare a avut loc, marți dimineață, pe strada Giordano Bruno din Cluj-Napoca. Femeia s-a prăbușit la semafor, în jurul orei 9:30. Echipajele de pe Ambulanță au intervenit rapid și au făcut manevrele de resuscitare, însă, din păcate, viața victimei nu a mai putut fi salvată.

Potrivit Ştiri de Cluj, la trei ore de la incident, în jurul orei 12:30, trupul neînsufleţit al femeii încă se afla pe trotuar, acoperit, chiar lângă loicul în care s-a prăbuşit. De cealaltă parte, oamenii legii spun că au stat la locul incidentului, până când cadavrul a fost ridicat. Lucru confirmat şi de o vânzătoare de la magazinul apropiat, care spune că un poliţist ar fi rămas lângă cadavru, în timp ce un altul îi căuta familia.

Ce spun oamenii legii

Articolul continuă după reclamă

În data de 12 august a.c., în jurul orei 11.00, a fost înregistrat un caz medical pe strada Giordano Bruno din municipiul Cluj-Napoca.

La fața locului, un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Cluj a constatat că, pe fondul unor antecedente medicale, femeia ar fi căzut la pământ, fiind găsită în stare de inconștiență.

Din nefericire, în ciuda efortului depus de echipajul medical, a fost declarat decesul femeii.

Totodată, la fața locului a fost mobilizat un echipaj din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca pentru efectuarea cercetărilor specifice.

Aceasta a fost prezent în perimetrul persoanei în cauză până când a fost preluată de pompele funebre, fiind emis un certificat de deces de către medicul de familie.

În cauză, polițiștii efectuează cercetările necesare în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunea de ucidere din culpă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai încercat vreodată o dietă doar pentru că era un trend? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰