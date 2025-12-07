Toate trecerile de pietoni vor avea semafoare sau vor fi supraînălţate. Guvernul pregătește cea mai amplă schimbare a marcajelor din oraşe. Autoritățile speră că, astfel, va scădea numărul tragediilor produse pe zebre.

Proiectul de lege propune ca pe toate bulevardele cu două sau mai multe benzi pe sens, trecerile să aibă semafoare cu buton. Iar pe străzile înguste, zebrele să fie supraînălțate, ca șoferii să nu mai treacă în viteză.

"Eu nu cred că asta este neapărat problema în orașul asta, vedeți foarte bine cum se circulă, dar na...Ştim foarte bine că șoferii bucureșteni, în special, sunt foarte violenți. Nu știu dacă ridicarea e o soluție... Nu e bine deloc, o să fie mai aglomerat, de trei ori mai aglomerat decât acum", spun şoferii.

"Este într-o fază de dezbatere publică. Sunt variante care duc, spunem noi, la creşterea siguranţei rutiere şi orice soluţie care îmbunătăţeşte siguranţa rutieră este binevenită", spune Bogdan Opropiu, şef Direcţia Rutieră IGPR.

Articolul continuă după reclamă

În București, trecerile de pietoni sunt printre punctele negre ale traficului. Indicatoarele sunt aproape ascunse de vegetație iar masinile parcate limitează mult vizibilitatea. De multe ori, pietonii sunt văzuţi în ultimul moment, iar traversarea poate să fie riscantă.

Doar în primele șase luni ale anului, șoferii care nu au acordat prioritate au provocat 30 de accidente. Trei oameni au murit, 31 au fost răniți. Cele mai periculoase treceri sunt pe Bulevardul Bucureștii Noi, Soseaua Colentina și Bulevardul 1 Mai.

"Cred că va fi destul de dificil de realizat în condițiile acestei austerităţi. Este un cost destul de mare pentru a realiza niște treceri la nivel, semaforizate sau chiar supraînălţate", spune Dan Jianu, fost şef Brigada Rutieră.

Un sofer din Bucureşti a ramas fără permis pentru 60 de zile după ce un pieton i-a făcut reclamatie online că nu i-a acordat prioritate la trecere: "Pentru că eram cu copilul, am decis să fac pentru prima dată în viața mea sesizare la poliție. (...) Două minute maxim mi-a luat să completez. (...) În urma analizării camerelor din zonă, i s-a reținut permisul pentru 60 de zile și amendă."

Luna trecută, o mamă si fiica sa, de doi ani, au fost spulberate pe o trecere de pietoni din Bucuresti de un sofer de 20 de ani. În urma impactului, femeia si-a pierdut viata. Dacă proiectul va fi adoptat, primăriile vor fi obligate să regândească toate trecerile de pietoni din orașe. Termenul de implementare va fi stabilit după votul final.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei V-aţi hotărât cu cine votaţi pentru Primăria Capitalei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰