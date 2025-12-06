Toate trecerile de pietoni vor avea semafoare sau vor fi supraînălţate. Guvernul pregătește cea mai amplă schimbare a marcajelor din oraşe. În felul acesta, speră autoritățile, numărul tragediilor petrecute pe treceri va fi frânat.

Proiectul de lege propune ca pe toate bulevardele cu două sau mai multe benzi pe sens, trecerile să aibă semafoare cu buton. Iar pe străzile înguste, zebrele să fie supraînălțate, ca șoferii să nu mai treacă în viteză.

În București, trecerile de pietoni sunt printre punctele negre ale traficului. Doar în primele șase luni ale anului, șoferii care nu au acordat prioritate au provocat 30 de accidente. Trei oameni au murit, 31 au fost răniți. Cele mai periculoase treceri sunt pe Bulevardul Bucureștii Noi, Soseaua Colentina și Bulevardul 1 Mai.

Un şofer din Bucureşti a ramas fără permis pentru 60 de zile după ce un pieton i-a făcut reclamatie online că nu i-a acordat prioritate la trecere.

Luna trecută, o mamă si fiica sa, de doi ani, au fost spulberate pe o trecere de pietoni din Bucuresti de un sofer de 20 de ani. În urma impactului, femeia si-a pierdut viata.

Dacă proiectul va fi adoptat, primăriile vor fi obligate să regândească toate trecerile de pietoni din orașe. Termenul de implementare va fi stabilit după votul final.

