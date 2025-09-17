Cadavrul unui bărbat, descoperit în stare de descompunere pe un câmp, lângă Cumpăna

Descoperire macabră în județul Constanța. Cadavrul unui bărbat, aflat deja în stare de descompunere, a fost găsit miercuri pe un câmp din apropierea localității Cumpăna, potrivit Agerpres. Polițiștii au deschis un dosar penal și încearcă acum să stabilească identitatea victimei.

Conform sursei citate, în jurul orei 14,45, poliţişti din cadrul Serviciului Municipal de Ordine şi Siguranţă Publică au fost sesizaţi de către un bărbat, printr-un apel la numărul unic de urgenţe 112, că în extravilanul localităţii Cumpăna, pe câmp, s-ar afla un cadavru.

"Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un cadavru de sex bărbătesc, în stare de descompunere", a transmis IPJ Constanţa.

Poliţiştii au întocmit în acest caz un dosar penal, în prezent efectuându-se cercetări cu privire la identitatea persoanei decedate.

