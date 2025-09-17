Antena Meniu Search
Cadavrul unui bărbat, descoperit în stare de descompunere pe un câmp, lângă Cumpăna

Descoperire macabră în județul Constanța. Cadavrul unui bărbat, aflat deja în stare de descompunere, a fost găsit miercuri pe un câmp din apropierea localității Cumpăna, potrivit Agerpres. Polițiștii au deschis un dosar penal și încearcă acum să stabilească identitatea victimei.

de Redactia Observator

la 17.09.2025 , 18:57
Descoperire macabră la Constanța Cadavrul unui bărbat, descoperit în stare de descompunere pe un câmp, lângă Cumpăna - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Conform sursei citate, în jurul orei 14,45, poliţişti din cadrul Serviciului Municipal de Ordine şi Siguranţă Publică au fost sesizaţi de către un bărbat, printr-un apel la numărul unic de urgenţe 112, că în extravilanul localităţii Cumpăna, pe câmp, s-ar afla un cadavru.

"Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un cadavru de sex bărbătesc, în stare de descompunere", a transmis IPJ Constanţa.

Poliţiştii au întocmit în acest caz un dosar penal, în prezent efectuându-se cercetări cu privire la identitatea persoanei decedate.

