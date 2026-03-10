Bucureștiul se umple de asfalt proaspăt. Primăria generală spune că astupă toate gropile până în aprilie, iar unii edili promit asfalt fulger chiar săptămâna viitoare. Până acum, jumătate din cratere au primit tratament cu milioane de lei.

În Bucureştiul ciuruit, în care faci slalom printre zecile de mii de gropi, primăriile s-au apucat de marea plombare.

"În timp ce se lucrează la gropile de pe liniile de tramvai, pe unele artere din capitală benzile de circulaţie sunt impracticabile pentru şoferi. Asa cum este cea de aici din centrul oraşului unde acest crater a blocat o întreagă bandă de circulaţie", explică Andreea Milea, reporter Observator.

În total, Primăria Capitalei intervine pe 880 de străzi şi bulevarde principale, inclusiv pe benzile speciale de transport public, acolo unde şoferii şi călătorii aşteaptă reparaţiile.

"În Piaţa Unirii, această bandă dedicată transportului public este blocată de câteva săptămâni din cauza gropilor. De atunci, şoferii opresc direct în trafic pentru a-i lua pe călători", explică Andreea Milea, reporter Observator.

Până acum, municipalitatea a astupat peste două mii de gropi de pe 130 de străzi, iar angajaţii mai au de reparat încă pe atât.

"Pot să spun că suntem la peste 60%. Dacă vremea ţine cu noi, noi preconizăm că până la jumătatea lunii aprilie vom finaliza aceste lucrări. De la începutul anului până acum, am alocat peste 7 milioane de lei pentru partea carosabilă dar avem şi sectoarele care vin şi ne ajută. Ne cer acordul şi intervin", explică Marian Bârgău, director Administraţia Străzilor Bucureşti.

Primăriile de sector se ocupă de restul arterelor din oraş: 4.500 de străzi. Fiecare edil administrează în jur de 800 de străzi.

În Sectorul 3, şapte din zece gropi au fost deja astupate, spune edilul.

"Noi ne facem cu proprii angajaţi. Cred că la ora asta suntem undeva la 70% din problemă rezolvată. Ne străduim ca până la finalul săptămânii să fim în proporţie de peste 90%, asta înseamnă că începem să circulăm decent", explică Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3.

În Sectorul 2 sunt cele mai multe cratere. Din cele 4.000 s-au astupat pana acum 1.300. 7 milioane de lei costă deranjul.

"Dacă vor fi necesare suplimentări de buget, suntem dispuşi să facem alocări suplimentare. Estimez că în zece zile vom termina ce avem de rezolvat până în prezent", declară Rareş Hopincă, primar al Sectorului 2.

"În Sectorul 4 se lucrează intens la lucrul acesta. Tocmai pentru că timpul pe care îl alocăm rezolvării acestor probleme să fie cât mai scurt", declară Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4.

Odată aprobat bugetul, edilul Capitalei promite proiecte de regenerare pe 10 artere din Bucureşti, inclusiv Bulevardul Magheru și Calea Victoriei.

