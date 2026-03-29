"Calculatorul de somn" a oferit datele exacte: când trebuie să te culci dacă vrei să fii fresh la 7 dimineaţa

Mulți oameni se trezesc obosiți dimineața pentru a merge la serviciu. Dacă dormi mai multe ore, nu înseamnă automat că ziua următoare te vei trezi mai odihnit. Se pare că lucrurile sunt ceva mai complexe de atât.

A fost creat un "calculator de somn", ținând cont că în medie, un adult ar trebui să aloce 7-9 ore pe noapte somnului. Chiar și așa, nu înseamnă că totul depinde de acest aspect. Secretul este redat de ciclurile de somn, mai degrabă decât de a dormi mai multe ore. În cazul în care te trezești în timpul unui ciclu de somn, te vei simți mai obosit, chiar dacă ai dormit mai mult, scrie Express, citat de Mediafax.

Un ciclu de somn durează 90 de minute, timp în care organismul trece prin toate cele cinci etape de somn: patru etape de somn non-REM și o etapă de somn REM. Concret, dacă vrei să te trezești odihnit la 7 dimineața, atunci trebuie să te culci fie la 21:46, fie la 23:16.

Calculatorul de somn ia în calcul și media de 14 minute de care oamenii au nevoie pentru a adormi în mod natural. Dacă vrei să te trezești odihnit la 6 dimineața, trebuie să te culci la 20:46, 22:16 sau chiar 23:46.

Care e explicația?

Organismul trece de la somnul ușor din etapa 1 la un somn foarte profund în etapa 4. În timpul somnului profund, în mod normal, este dificil să trezești o persoană. Totuși, în etapa 4, dacă te trezești, acesta ar putea fi motivul pentru care te trezești mai obosit, pentru că nu s-a "împlinit" un ciclu complet de somn. A cincea etapă, somnul REM, este cea în care au loc cele mai multe vise.

Un ciclu de somn sănătos constă în somn ușor, somn profund și somn REM, la intervale de aproximativ 90 de minute pe parcursul nopții. Lipsa somnului poate afecta concentrarea, dar și viteza de reacție, printre altele.

