Împreună până când somnul ne va despărţi. Ceva ce poate părea, pentru unii, de neconceput a devenit o modă în relaţiile de cuplu de astazi. Dormitul separat. E atât de extins acest trend, că specialiştii i-au dat şi un nume: divorţ de somn. Sunt cupluri care îl practică de ani şi care spun nu doar că se odihnesc mai bine aşa, dar ar fi adus şi beneficii relaţiei. Psihologii confirmă: cei care dorm separat pot lungi relaţia cu un an! Dar cu o condiţie: să nu fie o regulă.

"Ar fi ideal, nu? Un buton de stop pentru sforăit. Doar că, în realitate, lucrurile nu sunt chiar atât de simple si pentru tot mai multe cupluri, soluția nu e să oprească sforăitul, ci să păstreze distanța față de partener în timpul somnului. Regula se aplică și atunci când când orele de odihnă nu corespund sau când unul dintre ei acaparează tot patul", explică Ana-Maria Munteanu, reporter Observator.

Fenomenul are deja și un nume: "sleep divorce" - adică divorţul de somn. Tot mai des întâlnit și tot mai dezbătut online, unde oamenii povestesc fără rețineri cum au ajuns să doarmă separat de partenerul sau partenera lor.

Este şi cazul lui Daniel.

Articolul continuă după reclamă

"Dormeam împreună, mai dormim împreună, mai dormim şi separat, pentru că eu sforăi foarte mult. Am nopţi când şiu eu mă trezesc din sforăitul meu. Mă sperie", povestește acesta.

Daniel este într-o relaţie de 10 ani, iar nevoia de a dormi în paturi separate a apărut încă din primii ani.

"Apare stresul. Apar situaţii în care eşti mai solicitat decât la începutul relaţiei, griji personale. Adormim poate liniştiţi, dar peste noapte trecem la sforăit şi ne mutăm, ori eu vin în sufragerie, ea rămâne în dormitor şi invers. Problema e când mergem în vacanţă, avem o singură cameră. E deranjant, de acord, noi ne acceptăm cum suntem şi mergem mai departe", explică Daniel.

Iar diferenţa în ceea ce priveşte odihna nu e deloc de neglijat. Cei care își prioritizează somnul pot adăuga chiar și 30–40 de minute în plus, în fiecare noapte, prin faptul că dorm singuri.

"Sănătatea cuplului este pusă în pericol din clipa în care subiectul încearcă să se obişnuiască cu un sunet gen sforăitul partenerului. În cazul în care îţi doreşti să te protejezi, bine ar fi ca de 2 ori pe săptămână să dormi separat", explică Radu Leca, psiholog.

Pentru unii, e doar o soluție de moment. Pentru alții, devine o strategie pe termen lung. Iar specialiștii spun că, făcută conștient, această separare poate chiar salva relația.

"Dormitul separat nu înseamnă ceva negativ, sub nicio formă, niciodată. Poate prelungi existenţa cuplului cu până la 12-16 luni. Practic, subiectul previne divorţul stând o perioadă scurtă departe de omul pe care îl iubeşte, în aceeaşi casă, emoţional, subiectul care se detaşează de partener se protejează şi îşi doreşte să nu sufere", explică Radu Leca, psiholog.

Cu o condiție însă: să nu devină o regulă. Sunt însă şi oameni care nu pot concepe viaţa de cuplu dacă partanerii nu dorm împreună.

"Partea bună a unei relații în cuplu este că cei doi au grijă unul de celălalt. O persoană care ajunge să aibă simptomatologie ziua pentru că nu doarme noaptea, presupune că deja de mult timp el noaptea nu doarme bine. Dar dormind cu cineva, auzind cineva din jur, cum respiri, dacă ți se oprește respirația, dacă te agiți noaptea în somn, poți să nu mai ții minte, dacă ai coșmaruri nu poți decât să faci un pas pentru sănătatea ta", explică dr. Beatrhice Mahler, somnolog.

Aşa că, între nevoia de odihnă şi dorinţa de apropiere, fiecare cuplu îşi caută propriul echilibru. Fie că aleg să doarmă împreună sau separat, specialiştii spun că important este ca partenerii să comunice deschis şi să găsească soluţia care le protejează atât relaţia, cât şi sănătatea.

Ana Maria Munteanu Like Cred cu fermitate că jurnalismul de calitate ar trebui să fie de neclintit. Pentru asta fac tot ce îmi stă în putință să scot la iveală adevărul din orice “poveste”. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la Inteligenţa Artificială pentru reclamaţii în relaţia cu statul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰