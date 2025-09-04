A fost scandal la un botez, într-un sat din Iaşi, după ce preotul s-a supărat pe părinţii bebeluşului. Totul a început când familia şi invitaţii au venit după ora stabilită la biserică. Supărat că pregătirile dinaintea ceremoniei durează prea mult, preotul i-a mustrat pe părinţi.

- Trebuia să stai acasă!

- Calm, părinte!

- Calm, calm, dar nici în halul ăsta!

- Eu acum în loc să o botez, eu trebuie să o aştept să-i dea de mâncare! După ce că întârziaţi... Nu trebuia să-i dea de mâncare până aţi venit aici?! De ce aţi întârziat? De asta am tensiune, pentru că aţi întârziat! Dacă veneaţi la timp, nu era nicio problemă!

Botez cu scandal în Iaşi. Preotul, supărat că părinţii bebeluşului au întârziat la eveniment

Incidentul s-a petrecut pe data de 30 iulie, când copilul era adus de părinți la biserică pentru a fi botezat. Din cauza faptului că nașii veneau de la Constanța și traficul a fost aglomerat, au întârziat aproximativ 30 de minute. Când au ajuns la biserică, cel mic a început să plângă, iar mama a vrut să îl alăpteze. Acela a fost momentul în care preotul a început să țipe la toți cei prezenți în biserică, pentru faptul că el nu vrea să stea să aștepte pentru a fi hrănit copilul, mai ales că familia întârziase.

În zadar au încercat cei de acolo să îl liniștească. Preotul a ridicat tonul în continuare la ei. În cele din urmă s-a desfășurat și botezul, dar într-o stare de tensiune.

Reacția reprezentanților Arhiepiscopiei Iașilor

Cei de la Mitropolie au aflat despre acest incident și spun că slujbele acestea trebuie ținute într-adevăr într-o stare de liniște, dar că evenimentul este unul regretabil, iar preotul va fi mustrat pentru fapta sa. "Este evident că rânduiala Tainei Sfântului Botez se cuvine a fi ţinută într-o linişte şi pace firească unui moment de rugăciune. Regretăm reacţia nepotrivită care reiese din această înregistrare! Dealtfel, părintele din satul Hoisești, comuna Dumești, fiind solicitat ulterior să explice acea atitudine, îşi exprimă profund regretul pentru acest incident izolat, singular, petrecut în acea comunitate parohială", au transmis reprezentanţii Arhiepiscopiei Iașilor.

