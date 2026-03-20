Caz cutremurător în judeţul Cluj. O copilă de nouă ani a sărit pe geamul casei pentru a scăpa de mama ei şi de iubitul acesteia, care o snopeau în bătaie. Fetiţa a povestit că era tratată ca o sclavă, atât de mamă, cât şi de partenerul acesteia, că era trezită în toiul nopţii şi pusă să le facă de mâncare adulţilor. Mai mult, ar fi fost lovită de bărbat, în timp ce mama ei îi acoperea gura, să nu plângă.

Fetița în vârstă de 9 ani a fost transportată ieri la spital, unde medicii au confirmat că are corpul plin de contuzii și vânătăi, însă nu a fost internată. A fost preluată de urgență din familie și se află acum în grija DGASPC.

Totul a ieșit la iveală ieri, când, închisă în casă fără mâncare, fetița a reușit să iasă pe fereastră și a mers la o vecină pentru a cere de mâncare. Femeia a observat urmele de violență și a întrebat-o ce a pățit, iar copila și-a făcut curaj și i-a povestit coșmarul prin care trece.

Aceasta a spus că atât mama, cât și concubinul acesteia o bat aproape zilnic și o tratează ca pe o servitoare. Este obligată să se trezească în fiecare dimineață la 5 sau 6 pentru a le găti și a le pregăti hainele, iar dacă nu face acest lucru, este bătută.

Ultima bătaie ar fi avut loc chiar în noaptea precedentă, pentru că a uitat să le spună că nu mai este gaz în butelie. Fetița a povestit că, în timp ce mama îi ținea gura acoperită ca să nu țipe, bărbatul o lovea cu coada de la mătură și cu o curea.

Vecinii au sunat la 119, numărul special pentru abuzuri asupra copiilor, iar autoritățile au intervenit. În familie mai există o fetiță de 4 ani, fiica concubinului, însă autoritățile spun că nu există indicii că aceasta ar fi fost abuzată.

În ultimul an au existat mai multe sesizări la Primăria Mociu, potrivit cărora copilul era frecvent încuiat în casă și nu mai mergea la școală, lipsind de la cursuri din luna decembrie. Cu toate acestea, verificările asistenților sociali s-au limitat la evaluări superficiale.

Mama și concubinul sunt acum audiați, însă până în acest moment nu au fost dispuse măsuri preventive.

