După un proces plin de controverse, care a prelungit durerea părinţilor Robertei şi ai lui Sebi timp de doi ani, Vlad Pascu şi-a primit sentinţa pentru accidentul din 2 Mai. 10 ani după gratii. Nici mai mult, nici mai puţin decât ce a decis şi prima instanţă. O pedeapsă prea mică, spun părinţii celor doi studenţi omorâţi de şoferul care conducea drogat. Pascu va fi însă liber mai repede. Din pedeapsă i se vor scădea cei doi ani pe care i-a petrecut deja după gratii. Iar dacă va fi și eliberat condiţionat, tânărul ar putea să iasă de după gratii în doar patru ani şi jumătate.

Şase droguri în sânge, o viteză de peste 100 de kilometri pe oră şi multă sfidare. A fost combinaţia care a luat două vieţi şi care îl va costa pe Vlad Pascu 10 ani din viaţă. În faţa jurnaliştilor, tânărul a vorbit o singură dată. Pe judecători a încercat însă să-i convingă că n-a ştiut ce a făcut în noaptea fatidică de 19 august.

Chiar le-a scris 12 pagini în care a recunoscut că a prizat "ceva bun" - aşa cum el însuşi declara - şi că a crezut că "a lovit vreun animal de talie mare". Ba mai mult, a catalogat anumite acuzaţii drept "ridicole".

Ce crede tatăl Robertei despre pedeapsă

"Mult prea mică, dar noi ne temeam să nu îi dea mult mai mică. Cu puţină bună purtare i se mai reduce. Doi sunt gata făcuţi. În cinci ani e liber, maxim! O să auziţi de el. Cea mai bună soluţie e să-l ia taică-su din ţară definitiv, după ce termină de ispăşit ce are de făcut la puşcărie, şi să-i bage cât de cât minţile în cap, ori se va apuca din nou de prostiile pe care le-a făcut", crede Cătălin Dragomir, tatăl Robertei.

Vlad Pascu fusese oprit de poliție de două ori - cu o zi înaintea tragediei, la un filtru, și chiar în aceeași noapte. A fost lăsat să plece de la sediul poliției fără a fi testat pentru consum de droguri, deși i-au fost găsite substanţe interzise în mașină. La mai puţin de o oră, în drumul spre 2 Mai, Vlad Pascu a spulberat grupul de tineri în care se aflau Roberta şi Sebi.

Tatăl lui Sebi: 10 ani e mult prea puţin

"Am vorbit cu primarul de la Limanu şi că au banii pentru acel trotuar. Vor da drumul în toamna aceasta. Sperăm să mergem mai departe şi noi dorim să dăm în judecată Ministerul de Interne, că noi credem că ei au 80% vină că dacă ei îl opreau pe Vlad Pascu în momentul în care l-au oprit şi nu îi dădeau drumul, Sebi era cu noi aici. Eu i-am jurat lui Sebi în momentul în care l-am băgat în groapă, că îi voi face dreptate. Asta nu e dreptate, 10 ani de zile e mult prea puţin pentru aceşti doi copii", spune Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian.

Pe Vlad Pascu l-a susţinut până în pânzele albe mama lui. Atât de mult încât a ajuns să fie şi ea cercetată penal după ce a încercat să influenţeze martorii din dosarul în care fiul ei era acuzat de consum şi trafic de droguri. Acum, marele ei regret e că l-a lăsat în grija tatălui când Vlad a împlinit 14 ani.

"Eu una mă simt vinovată, n-am reuşit să-i ofer sentimentul de acasă. E vorba de validare, copiii îşi căutau întotdeauna validare în mediu şi în familie. În măsura în care s-a mutat la taică-su el n-a mai învăţat şi atunci validarea care nu îţi vine din educaţie îţi vine de la mediu, iar anturajul a fost devastator", spune Miruna Pascu.

Din pedeapsa de 10 ani vor fi scăzuţi cei doi pe care Vlad Pascu i-a petrecut în arestul poliţiei, deşi avocaţii lui au solicitat în permanenţă de zeci de ori schimbarea arestului preventiv cu cel la domiciliu, invocând că tânărul ar vrea să-şi continue studiile. De fiecare dată, solicitarea a fost respinsă.

O modificare la decizia primei instanţe

Un proces tumultuos, cu multe tensiuni. Şefi din poliţie la acea vreme au fost eliberaţi din funcţie, iar în mai anul trecut judecătoarea din Mangalia a fost recuzată. Rudele victimelor au cerut schimbarea judecătoarei după ce magistratul a întrebat dacă Sebi, unul dintre tinerii morţi, e prezent în sală.

"Miza părinţilor a fost întotdeauna şi a părţilor implicate ca pedeapsa să fie una cât mai mare în aşa fel încât şi eliberarea condiţionată să se producă cât mai târziu. Probabil că niciuna dintre părțile implicate nu vor depune o altă cerere de recurs în casație sau de contestație în anulare sau de revizuire a hotărârii lucrurile vor rămâne definitive aici", a declarat Adrian Cuculis, avocatul victimelor.

"Aplicarea unei pedepse maxime în situația în care pot întâlni în practică fapte mai grave apare a fi inechitabilă. Întrucât dacă peste ceva vreme se va întâmpla un accident mai grav cu mai multe victime și cu aceeași situație pedeapsa ar fi aceeași", spune Liviu Cristescu, avocatul lui Vlad Pascu.

Curtea de Apel Constanţa a făcut o singură modificare la decizia primei instanţe: a scăzut despăgubirile pentru victima cu cele mai puţine răni, de la 50.000 euro la 20.000 euro. Familia lui Sebi va primi în schimb 700.000 euro, iar cea a Robertei, 640.000 euro.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰