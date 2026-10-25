Pentru multe persoane, cafeaua de dimineață este mai mult decât un ritual care marchează începutul zilei. O ceașcă de espresso poate fi și semnalul care declanșează nevoia de a merge la toaletă. Acest efect este legat de modul în care cafeaua stimulează digestia, însă nu depinde exclusiv de cofeină. Ritmul biologic natural al organismului, trezirea și mesele influențează, de asemenea, activitatea intestinelor. Prin urmare, momentul în care bei cafeaua poate conta pentru un tranzit intestinal regulat, deși reacția diferă de la o persoană la alta, informează apetitonline.cz.

Când e cel mai bine să bei cafeaua şi câte ceşti pe zi poţi bea fără să faci exces - Arhivă

Dimineața, după trezire și după micul dejun, intestinele pot deveni mai active. Cercetările efectuate de-a lungul mai multor decenii au analizat efectele cafelei asupra intestinului gros și explică de ce unele persoane simt nevoia de a merge la toaletă la scurt timp după primele înghițituri. Vestea bună este că anumite schimbări simple în rutina de dimineață pot contribui la o evacuare mai ușoară a scaunului.

Când este cel mai bine să bei cafea pentru a stimula tranzitul intestinal?

Dacă vrei să beneficiezi de efectele cafelei asupra digestiei, poți încerca să o bei în prima parte a zilei, în cadrul rutinei de dimineață. Nu există însă o oră exactă care să garanteze un tranzit intestinal mai bun. Mai important este să ții cont de ritmul natural al organismului.

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Intestinul gros este, în general, mai activ în primele ore după trezire, în timp ce activitatea sa încetinește pe parcursul nopții. Cafeaua poate susține aceste procese naturale tocmai în momentul în care intestinul este deja pregătit să funcționeze mai intens.

Nu este necesar să te trezești la ora șase sau să bei un espresso dublu imediat după ce te ridici din pat. În schimb, încearcă să-ți bei cafeaua după ce te-ai trezit complet, să iei micul dejun în liniște și să-ți rezervi suficient timp pentru a merge la toaletă. Acest ultim aspect este mai important decât pare. Organismul are nevoie de timp pentru a reacționa, iar graba de dimineață nu favorizează întotdeauna o rutină intestinală confortabilă.

De ce cafeaua stimulează nevoia de a merge la toaletă?

Efectul cafelei asupra tranzitului intestinal nu este provocat exclusiv de cofeină. Un rol important îl are și reflexul gastrocolic, o reacție fiziologică naturală care poate apărea după masă și, uneori, după consumul unei băuturi. Acest reflex determină creșterea activității motorii a intestinului gros. Practic, organismul reacționează la consumul de alimente prin stimularea mișcărilor intestinale, contribuind astfel la deplasarea conținutului intestinal și la pregătirea spațiului pentru alimentele consumate ulterior.

Cafeaua poate amplifica acest proces. Cofeina are efecte stimulatoare, dar și alte substanțe din compoziția cafelei pot influența activitatea tractului digestiv. În plus, modificările eliberării hormonilor digestivi pot contribui la această reacție. Acesta este unul dintre motivele pentru care și cafeaua decofeinizată poate stimula nevoia de a avea scaun. Prin urmare, efectul cafelei asupra intestinelor nu poate fi explicat doar prin cantitatea de cofeină consumată.

Cât de repede își face efectul cafeaua?

Reacția poate apărea surprinzător de repede. Unele surse au raportat o creștere a activității motorii în porțiunea terminală a intestinului gros la numai patru minute după consumul cafelei.

Totuși, acest interval nu este valabil pentru toată lumea. Timpul de reacție diferă în funcție de particularitățile fiecărei persoane, astfel încât unele persoane pot simți nevoia de a merge la toaletă aproape imediat, în timp ce altele nu observă un efect evident.

Ce stimulează mai mult tranzitul intestinal: espresso-ul sau cafeaua cu lapte?

O cafea mai tare nu garantează automat un efect mai puternic asupra intestinelor. Intensitatea gustului nu reprezintă un indicator sigur al modului în care va reacționa sistemul digestiv. Există indicii că o cafea cu cofeină poate stimula activitatea intestinului gros mai puternic decât anumite alternative. Cu toate acestea, reacțiile individuale variază, iar o cantitate mai mare de cofeină nu înseamnă neapărat o evacuare mai ușoară a scaunului.

Dacă ești sensibil la cofeină și observi palpitații, tremur al mâinilor sau alte reacții neplăcute după o cafea tare, nu este recomandat să mărești doza doar pentru a stimula tranzitul intestinal. O ceașcă mai mică poate fi o alegere mai potrivită. Urmărește cum reacționează organismul și adaptează consumul în funcție de toleranța proprie.

Adăugarea laptelui în cafea nu este o metodă dovedită pentru a garanta un tranzit intestinal mai bun. Efectul depinde și de toleranța individuală la produsele lactate. Dacă laptele sau alte produse lactate îți provoacă balonare ori diaree, poți încerca să bei cafeaua fără lapte sau să alegi o alternativă pe care o tolerezi bine. Scopul este să găsești o variantă care să nu provoace disconfort digestiv.

Este mai bine să bei cafea pe stomacul gol sau după micul dejun?

Răspunsul depinde în mare măsură de modul în care organismul tău tolerează cafeaua. Dacă obișnuiești să o bei dimineața pe stomacul gol și nu ai arsuri la stomac sau crampe abdominale, nu este necesar să-ți schimbi automat obiceiul.

În schimb, dacă observi că băută pe stomacul gol cafeaua îți provoacă iritație gastrică sau disconfort, încearcă să o consumi odată cu micul dejun sau după masă. Micul dejun poate declanșa, la rândul său, reflexul gastrocolic. Atunci când acest stimul natural este însoțit de consumul de cafea, cele două efecte se pot susține reciproc și pot favoriza activitatea intestinală.

Ce alimente să incluzi la micul dejun pentru un tranzit intestinal regulat?

Nu ai nevoie de un mic dejun complicat pentru a susține digestia. Printre variantele practice se numără:

Terciul de ovăz cu fructe, care furnizează fibre alimentare.

Pâinea integrală, o sursă practică de fibre.

Iaurtul simplu cu fulgi de cereale, o alternativă ușor de inclus în rutina de dimineață.

Fibrele contribuie la creșterea volumului scaunului și facilitează deplasarea acestuia prin intestine. Din acest motiv, un aport adecvat de fibre poate susține regularitatea tranzitului intestinal. Este important însă să crești treptat cantitatea de fibre consumată. Dacă până acum ai mâncat puține cereale integrale, leguminoase și legume, introdu aceste alimente progresiv și asigură-te că bei suficiente lichide. O creștere bruscă a aportului de fibre poate provoca balonare și disconfort abdominal, în loc să aducă ameliorarea dorită.

Câte cești de cafea poți bea pe zi fără să exagerezi?

Dacă observi că te ajută să ai un tranzit intestinal mai regulat, ai putea fi tentat să bei mai multe cești de cafea. Totuși, mai multă cafea nu înseamnă neapărat o digestie mai bună. Un consum ridicat de cafea poate provoca nervozitate, palpitații și tulburări de somn. De aceea, este important să ții cont atât de cantitatea consumată, cât și de sensibilitatea proprie la cofeină.

În general, sunt menționate frecvent două până la patru cești de cafea pe zi. Cantitatea potrivită poate varia însă în funcție de mărimea ceștii, concentrația cafelei și cantitatea totală de cofeină provenită din toate sursele. Prin urmare, acest interval nu trebuie considerat o recomandare universală pentru fiecare persoană.

Contează și ora la care bei ultima cafea. Cofeina poate continua să acționeze în organism timp de mai multe ore după consum, iar cafeaua băută mai târziu în cursul zilei poate îngreuna adormirea. Dacă vrei să profiți de efectul cafelei de dimineață asupra digestiei, nu este necesar să bei cești suplimentare pe parcursul zilei pentru a obține un rezultat mai bun.

Concluzie: cum să folosești cafeaua pentru a susține digestia

Cafeaua poate stimula activitatea intestinului gros și poate favoriza nevoia de a merge la toaletă, însă efectul nu este identic pentru toată lumea. Momentul consumului, reflexul gastrocolic, compoziția cafelei și sensibilitatea individuală contribuie la reacția organismului.

Pentru a integra cafeaua într-o rutină care susține tranzitul intestinal, încearcă să o bei în prima parte a zilei, acordă-ți timp pentru micul dejun și pentru mersul la toaletă și adaptează cantitatea la toleranța proprie. Un mic dejun cu fibre, un aport suficient de lichide și creșterea treptată a consumului de cereale integrale, leguminoase și legume pot completa această rutină. Nu este nevoie să bei o cafea foarte tare sau să mărești numărul de cești. Cel mai important este să identifici obiceiurile pe care organismul tău le tolerează bine și care contribuie la un tranzit intestinal regulat, fără disconfort.