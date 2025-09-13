Inteligenţa artificială îşi face tot mai mult loc în medicină. Noii algoritmi le oferă părinţilor fotografii clare cu bebeluşii înainte să se nască, iar în stomatologie pacienţii pot vedea în timpul tratamentului cum va arăta noul lor zâmbet. Medicii avertizează, însă, că realitatea poate fi diferită aşa că nu trebuie să avem aşteptări prea mari.

"Facem o ecografie de sarcină, trebuie să vedem cât mai mult din trăsăturile feţei bebeluşului, nasul ochişorii, buzele. Acestea sunt imagini 3D pe care le vom salva în ecograf. Odată ce le exportăm din ecograf ele ajung în calculator unde avem soft-ul şi haideţi să vă arăt ce a ieşit. Soft-ul le prelucrează cu ajutorul Inteligenţei Artificiale, obţinând o imagine cât mai aproape de imaginea unui bebeluş nou născut", a declarat Ioana Drăgan, medic specialist obstretică-ginecologie.

Fotografii clare cu bebeluşii înainte să se nască

Renata a aflat deja cum va arăta fetiţa ei şi este nerăbdătoare să o vadă şi în realitate. "Eu am foarte mare încredere în această tehnologie. Nu cred că poţi aşa să exprimi în cuvinte ce simţi când vezi de fapt cum ar putea să arate bebeluşul tău", a declarat Renata Bota, content creator.

Articolul continuă după reclamă

Fotografiile costă în jur de 500 de lei şi se fac numai la pachet cu investigaţiile periodice ale sarcinii.

"Vizualizarea anticipată creşte simţul de apartenenţă al viitorilor părinţi, dar trebuie să avem în vedere şi faptul că pot apărea aşteptări nerealiste", a declarat Gabriel Zanfir, medic rezident şi psihiatru.

Oricât de încântaţi ar fi părinţii de fotografiile create de inteligenţa artificială, medicii spun că ecografiile 2D sunt esenţiale pentru monitorizarea sarcinii.

"Dacă în cursul acestei ecografii găsim anumite malformaţii, ele pot fi obiectivate cu ajutorul ecografiilor 3D", a declarat Alin Burlacu, medic primar obstretică-ginecologie.

Inteligenţa artificială a ajuns şi în cabinetele stomatologilor. Prin scanări 3D ale dinţilor şi maxilarului, softul simulează lucrări dentare - coroane, faţete sau implanturi - şi le suprapune pe imaginea pacientului, pentru ca acesta să vadă rezultatul final înaintea intervenţiei.

Sistemul ajută medicii şi în cazul operaţiilor complexe. "Putem să generăm toate etapele necesare viitoarei intervenţii şi chirurgicale şi protetice. Posibilitatea de a avea multe erori în timpul intervenţiei chirurgicale şi ulterioare este practic foarte diminuat", a declarat Claudiu Călin, şef lucrări doctor.

Totuşi, unii medici rămân sceptici - cred că experienţa umană este mai importantă decât inteligenţă artificială.

"AI-ul poate genera simulări, dar ele nu arată cum se vindecă un pacient sau care sunt limitele reale ale unei intervenţii", a declarat Dr. Alex Karkhi, medic rezident chirurgie maxilo-facială.

La nivel global, inteligenţa artificială revoluţionează medicina. Statele Unite, China şi Germania sunt în top, iar România abia acum începe să urmeze trendul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați amânat achiziția unei locuințe din cauza scumpirilor recente? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰