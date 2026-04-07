Sâmbătă noapte, creştinii sunt aşteptaţi să ia Lumina Sfântă din toate bisericile ortodoxe din ţară. Slujba de Înviere începe începe sâmbătă la 23:30 şi continuă până în zorii zilei de duminică.

Când se ia lumină în 2026. La ce oră începe slujba de Înviere la biserici

La ora 00:00 are loc Ultrenia Învierii şi Sfânta Liturghie.

Programul slujbelor din Săptămâna Pătimirilor

Creștinii ortodocși participă, în Săptămâna Pătimirilor, la slujbele numite Denii din parcursul anului bisericesc. La Catedrala Patriarhală din Bucureşti aceste slujbe vor fi oficiate de duminică și până vineri, începând cu ora 17:00.

Denia este slujba Utreniei de a doua zi oficiată în ajun, seara.

La prima denie, cea din Duminica Floriilor, se va citi Evanghelia cu smochinul blestemat, pentru că nu avea roade întru el, iar în sfânta și marea Luni se citește Evanghelia de la Matei despre sfârșitul lumii.

Marți seară, la denie se va citi Evanghelia de la Ioan, în care se spune: 'Puțină vreme mai este Lumina cu voi. Umblați până când aveți lumină, ca să nu vă cuprindă întunericul. Că cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge' (Ioan 12, 35). În sfânta și marea zi de Miercuri se citește Evanghelia cu femeia păcătoasă care a uns capul Lui Hristos cu mir de mare preț.

La denia din seara zilei de Joia Mare se citesc cele douăsprezece evanghelii despre patimile, răstignirea și moartea pe cruce a Mântuitorului Hristos. Este o seară de priveghere, de rugăciune și de simțire, împreună cu Mântuitorul, a înfricoșătoarelor Sale patimi.

În Vinerea Mare, la Vecernie, se scoate în mijlocul bisericii Sfântul Aer (Sfântul Epitaf), ce are pictat pe el punerea Domnului în mormânt. În seara din Sfânta și Marea Vineri se cântă slujba prohodului Domnului, apoi se înconjoară biserica cu Sfântul Epitaf, cu lumânări aprinse în mâini; acum este înmormântat Domnul și este petrecut de la Golgota la Mormânt.

Slujbele vor fi transmise în direct de Trinitas TV pe Youtube și pe pagina de Facebook a Trinitas TV, a Agenției de știri Basilica și a Radio Trinitas.

În Săptămâna Luminată nu se oficiază slujbe de pomenire pentru cei adormiți (parastase).

