Când și unde se deschid oficial Târgurile de Crăciun din Capitală

Bucureștiul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă începând cu 29 noiembrie 2025, când se deschid oficial cele trei târguri de Crăciun organizate de Primăria Capitalei. Până pe 28 decembrie, locuitorii și vizitatorii orașului se vor putea bucura de lumini, colinde, tradiții și multă voie bună în trei puncte emblematice din Capitală.

Anul acesta, spiritul Crăciunului se va simți în trei puncte emblematice ale Capitalei. Piața Constituției, Piața Universității și Esplanada Operei Naționale vor găzdui, între 29 noiembrie și 28 decembrie, cele trei târguri de Crăciun organizate de Primăria Municipiului București, prin CREART.

Tema ediției din acest an este muzica, simbol al apropierii dintre oameni, se arată în anunțul publicat pe Facebook de primarul general interimar Stelian Bujduveanu. De la colinde și armonii clasice, până la ritmuri urbane contemporane, fiecare târg va spune propria poveste despre întâlnirea dintre tradiție, cultură și comunitate.

În Piața Constituției, vizitatorii vor putea admira cel mai mare brad ecologic din România, înalt de 30 de metri, vor putea explora Casa lui Moș Crăciun, se vor bucura de roata panoramică și de zeci de ateliere și activități pentru toate vârstele. Atmosfera va fi completată de spectacole live, târguri de meșteșuguri, creații locale și produse culinare tradiționale.

Timp de o lună, Capitala se transformă într-un tărâm de poveste, în care lumina, culoarea și bucuria iernii vor aduce împreună locuitorii și vizitatorii din toate colțurile lumii. Intrarea este liberă.

Programul Târgurilor de Crăciun din Capitală

Între 29 noiembrie și 28 decembrie, Bucureștiul intră în ritmul sărbătorilor de iarnă.

Trei târguri cu intrare liberă, organizate de Primăria Capitalei prin CREART, vor aduce în trei locuri emblematice ale orașului energia, culoarea și bucuria iernii:

Piața Constituției – Bucharest Christmas Market

Piața Universității – Bucharest Downtown Christmas Market

Esplanada Operei Naționale – Bucharest Opera Christmas Market

Tema ediției din acest an este muzica – pentru că muzica apropie. De la colinde și armonii clasice, până la ritmuri urbane contemporane, fiecare spațiu va spune o poveste despre întâlnirea dintre tradiție, cultură și oameni.

În inima Capitalei, bucureștenii și turiștii din toate colțurile lumii vor fi întâmpinați de o atmosferă feerică și un decor spectaculos. Tradițiile românești vor prinde viață prin spectacolele de pe scene, dar și prin târgurile dedicate meșteșugurilor, creațiilor și produselor culinare autohtone.

Bradul impresionant de 30 de metri – cel mai mare brad ecologic din România, Casa lui Moș Crăciun, roata panoramică și zecile de ateliere și activități pentru toate vârstele vor transforma Bucureștiul într-un tărâm de poveste, timp de 30 de zile, este mesajul publicat de primarul interimar Stelian Bujduveanu.

Târguri de Crăciun în alte orașe din România

Târgul de Crăciun de la Craiova va fi deschis în perioada 14 noiembrie 2025 - 4 ianuarie 2026 şi vizează mai multe zone din oraş, precum Piaţa Mihai Viteazul, Piaţa William Shakespeare, Piaţa Fraţii Buzeşti şi Zona Doljeana.

Târgul de Crăciun din Sibiu revine în 2025 cu o nouă ediție, desfășurată între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026, continuând tradiția care a transformat orașul într-un punct de atracție esențial în sezonul de iarnă.

Târgul de Crăciun din Brașov va avea loc în perioada 30 noiembrie 2025 - 11 ianuarie 2026. Târgul se va desfășura în trei zone emblematice ale orașului: Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan și zona Rectorat și va reuni meșteșugari, artizani, producători români și comercianți, oferind o ocazie unică de a expune și vinde produse autentice, tradiționale și „handmade”, într-un decor de iarnă spectaculos.

Top târguri de Crăciun în Europa 2025

Târgul de Crăciun din Nurnberg, Germania, a fost desemnat cel mai frumos din Europa în 2025, potrivit unui clasament recent. Renumit pentru atmosfera sa autentică și tradițiile păstrate de secole, târgul promite o experiență de neuitat: căsuțe din lemn decorate cu migală, decorațiuni artizanale, vin fiert aromat și celebrii cârnați bratwurst. Totul este completat de iluminatul feeric care transformă piața centrală într-un spectacol de iarnă. Deschiderea oficială este programată pentru 28 noiembrie.

Surpriza clasamentului vine din Marea Britanie, unde târgul de Crăciun din Manchester ocupă locul al doilea. Cu o energie urbană aparte și o ofertă culinară diversificată, acesta reușește să aducă împreună spiritul sărbătorilor și dinamismul unui oraș modern. Tarabele răspândesc arome din toate colțurile lumii, oferind vizitatorilor o experiență multiculturală perfectă pentru un city break de iarnă.

Locul al treilea este ocupat de Paris, unde romantismul specific orașului se îmbină armonios cu decorurile de sărbătoare. Târgurile pariziene se desfășoară de-a lungul bulevardelor luminate, printre cafenele cochete și vitrine strălucitoare, cu Turnul Eiffel în fundal. Pe lista celor mai apreciate destinații se află și Budapesta, unde în fața Bazilicii, turiștii sunt întâmpinați cu mâncăruri tradiționale ungurești, lumini calde și o atmosferă cosmopolită.

