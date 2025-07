Se merge în regim de mare viteză pe 82 de kilometri ai Autostrăzii Moldovei, între Buzău şi Focşani. A fost deschis circulaţiei şi podul de peste râul Buzău care va ajuta la conectarea autostrăzii cu drumul naţional 2B - cel spre Brăila.

Podul de peste râul Buzău este al doilea cel mai lung pod rutier din România după Golden Gate-ul de peste Dunăre, de la Brăila. Are o lungime totală de 1,3 kilometri şi se află pe lotul 1 Buzău-Vadu Paşii, de pe Autostrada 7- Autostrada Moldovei.

La darea în trafic a acestui pod am întâlnit-o şi pe Ana-Maria care, la 24 de ani, este cel mai tânăr membru al echipei care a pus umărul la lucrările de pe acest tronson. "Este începutul carierei mele. Eu abia am terminat facultatea şi m-am angajat direct în construcţii. Am făcut recepţiile materialelor, recepţiile lucrărilor din teren, procesele verbale", spune Ana-Maria, inginer.

Autostrada Moldovei prinde contur

Noua rută îi va ajuta pe şoferii aflaţi în tranzit să evite aglomeraţia din oraş. "Cu siguranţă o să ne ajute, eu fac destul de frecvent această rută, iar la o primă aproximare cred că accesul în oraş, unde am eu treabă, se va scurta cu măcar 20 de minute", crede un şofer. "Sigur că ne ajută, chiar am vrea să continue până în nord. De când aşteptăm Autostrada Moldovei!", spune un altul.

La finalul anului viitor va fi gata, spun autorităţile. În prezent, din cei 319 kilometri de şosea de mare viteză ai A7, cuprinşi în PNRR - sunt daţi în trafic 103 kilometri. Cel mai puţin avansate sunt lucrările pe tronsonul Bacău-Paşcani. Însă şi pe porţiunea Focşani - Bacău mai e mult de lucru.

"Anul ăsta trebuie să mai deschidem aproximativ încă 90 de kilometri, adică lotul 2- Mizil-Pietroasele până la sfârşitul lunii acesteia şi în toamnă, cel târziu, în luna noiembrie, cel târziu, vom deschide şi lotul 3- Pietroasele-Buzău. În ceea ce priveşte Focşani - Bacău, vom mai deschide în estimarea noastră încă 50 de kilometri şi anume până la Adjud", a declarat Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

Practic, şoferii vor putea parcurge 250 de kilometri doar pe autostradă, de la Bucureşti la Adjud. Până la finalul anului viitor autorităţile speră că vor finaliza şi loturile până la Paşcani.

