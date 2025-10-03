Captură uriasă în Parcul Naţional Lunca Mureşului. Un pescar a prins un somn uriaş de peste doi metri şi jumătate în râul Mureş.

Peştele răpitor de talie mare trăieşte în bălţi lacuri şi preferă locuri adânci cu mâl şi ape tulburi. Acesta poate avea până la trei metri lungime şi o greutate de până la 150 de kilograme.

Somnul este unul dintre cei mai mari pești răpitori din Europa Centrală și de Est, dar este întâlnit și în Asia de Vest.

După ce au fost făcute fotografii, somnul a fost eliberat.

