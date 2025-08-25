Carambol cu cinci autoturisme pe Autostrada Soarelui, la ieșirea din Medgidia. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime, însă traficul a fost afectat, circulația fiind deviată pe banda de urgență și prima bandă. Polițiștii îi avertizează pe șoferi să conducă prudent și să păstreze distanța regulamentară.

Carambol cu 5 mașini pe Autostrada Soarelui, la Medgidia. Traficul, deviat pe banda de urgență - Captură Facebook

Cinci mașini au fost implicate într-un accident, luni, pe Autostrada A2 București - Constanța, sensul spre Capitală, la ieșirea din localitatea Medgidia. Traficul rutier este oprit pe a doua bandă, potrivit Mediafax.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, accidentul a avut loc pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 182, pe sensul de mers spre București, la ieșire din localitatea Medgidia, județul Constanța.

Au fost implicate cinci autoturisme, dar nu au fost persoane rănite. În schimb, traficul rutier este oprit pe a doua bandă, circulându-se pe banda de urgență și prima bandă.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii rutieri îi sfătuiesc pe șoferi să ruleze cu prudenţă sporită, să păstreze distanţa regulamentară între vehicule şi să se asigure temeinic la schimbarea direcţiei de deplasare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la achiziţia unei locuinţe din cauza majorării TVA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰