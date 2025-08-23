Antena Meniu Search
Carambol cu trei victime, ieri, în localitatea Câmpulung Moldovenesc din judeţul Suceava! Un adult şi un minor au fost transportaţi de urgenţă la spital după ce patru maşini s-au ciocnit în lanţ. A treia victimă a avut nevoie de îngrijiri medicale la faţa locului. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

de Redactia Observator

la 23.08.2025 , 08:25

Un accident în care au fost implicate patru autovehicule a avut loc vineri seara, pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc. Doi adulţi şi un minor au fost evaluaţi de către echipajele medicale şi paramedicale, iar un adult şi minorul au fost transportaţi la spital.

"Pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Câmpulung Moldovenesc au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul a două ambulanțe SAJ", au transmis autorităţile.

În urma accidentului, doi adulţi şi un minor au fost evaluaţi de către echipajele medicale şi paramedicale, a treia persoană refuzând transportul la spital.

accident carambol suceava
