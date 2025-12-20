Care este programul magazinelor Lidl de Crăciun, în 2025
Lidl a anunţat programul de funcţionare al magazinelor din Bucureşti şi din restul ţării în perioada Crăciunului. Ca în fiecare an, programul va fi modificat, iar în ziua de Crăciun şi în a doua zi de Crăciun, toate supermarketurile din rețea vor fi închise.
Care este programul magazinelor Lidl de Crăciun, în 2025 - Profimedia
Astfel, în perioada 15-23 decembrie 2025, magazinele Lidl sunt deschise în intervalul 07:00 – 22:00.
În data de 24 decembrie 2025, programul va fi unul redus, 07:00 – 18:00.
În prima şi în a doua zi de Crăciun, pe 25 şi 26 decembrie, magazinele Lidl vor fi închise.
Articolul continuă după reclamăÎnapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰