Lidl a anunţat programul de funcţionare al magazinelor din Bucureşti şi din restul ţării în perioada Crăciunului. Ca în fiecare an, programul va fi modificat, iar în ziua de Crăciun şi în a doua zi de Crăciun, toate supermarketurile din rețea vor fi închise.

de Redactia Observator

la 20.12.2025 , 12:43
Care este programul magazinelor Lidl de Crăciun, în 2025 - Profimedia

Astfel, în perioada 15-23 decembrie 2025, magazinele Lidl sunt deschise în intervalul 07:00 – 22:00.

În data de 24 decembrie 2025, programul va fi unul redus, 07:00 – 18:00.

În prima şi în a doua zi de Crăciun, pe 25 şi 26 decembrie, magazinele Lidl vor fi închise.

Redactia Observator
Redactia Observator

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

lidl craciun 2025 lidl 2025 craciun program lidl 2025 craciun
