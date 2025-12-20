Lidl a anunţat programul de funcţionare al magazinelor din Bucureşti şi din restul ţării în perioada Crăciunului. Ca în fiecare an, programul va fi modificat, iar în ziua de Crăciun şi în a doua zi de Crăciun, toate supermarketurile din rețea vor fi închise.

Care este programul magazinelor Lidl de Crăciun, în 2025 - Profimedia

Astfel, în perioada 15-23 decembrie 2025, magazinele Lidl sunt deschise în intervalul 07:00 – 22:00.

În data de 24 decembrie 2025, programul va fi unul redus, 07:00 – 18:00.

În prima şi în a doua zi de Crăciun, pe 25 şi 26 decembrie, magazinele Lidl vor fi închise.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că impozitul pe locuințe ar trebui recalculat anual în funcție de piața imobiliară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰