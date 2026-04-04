Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a descoperit nereguli grave în urma unor controale desfășurate la nivel național, în perioada 30 martie - 3 aprilie 2026, în cadrul cărora au fost verificați peste 1.700 de operatori economici. În paralel, instituția a monitorizat și mediul online, unde au fost identificate inclusiv cazuri de comercializare a cărnii de miel în spații neautorizate.

Carne de miel şi ouă alterate scoase de la vânzare după controalele ANPC. Amenzi de peste 6 milioane de lei

În urma verificărilor, comisarii au aplicat 2.384 de amenzi, în valoare de peste 6,3 milioane de lei, și 796 de avertismente. Totodată, au fost retrase definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 160.000 de lei și au fost oprite temporar produse în valoare de peste 3,2 milioane de lei. Activitatea a 18 operatori economici a fost suspendată până la remedierea deficiențelor.

Printre principalele nereguli descoperite se numără:

comercializarea produselor în spații neautorizate

depozitarea necorespunzătoare a produselor perisabile

ouă sparte sau murdare și produse alterate

carne și preparate cu starea termică modificată

produse cu acumulări excesive de gheață

utilizarea uleiului degradat

echipamente neigienizate, cu depuneri de rugină și reziduuri

produse vegetale depreciate, aflate în curs de germinare

