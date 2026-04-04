Galerie foto Carne de miel şi ouă alterate scoase de la vânzare după controalele ANPC. Amenzi de peste 6 milioane de lei

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a descoperit nereguli grave în urma unor controale desfășurate la nivel național, în perioada 30 martie - 3 aprilie 2026, în cadrul cărora au fost verificați peste 1.700 de operatori economici. În paralel, instituția a monitorizat și mediul online, unde au fost identificate inclusiv cazuri de comercializare a cărnii de miel în spații neautorizate.

de Nicu Tatu

la 04.04.2026 , 17:35
În urma verificărilor, comisarii au aplicat 2.384 de amenzi, în valoare de peste 6,3 milioane de lei, și 796 de avertismente. Totodată, au fost retrase definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 160.000 de lei și au fost oprite temporar produse în valoare de peste 3,2 milioane de lei. Activitatea a 18 operatori economici a fost suspendată până la remedierea deficiențelor.

În urma verificărilor, comisarii ANPC au aplicat sancțiuni și au dispus măsuri importante:

  • 2.384 de amenzi, în valoare totală de peste 6,3 milioane de lei
  • 796 de avertismente
  • retragerea definitivă de la vânzare a produselor neconforme, în valoare de peste 160.000 de lei
  • oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 3,2 milioane de lei
  • suspendarea activității pentru 18 operatori economici
Printre principalele nereguli descoperite se numără:

  • comercializarea produselor în spații neautorizate
  • depozitarea necorespunzătoare a produselor perisabile
  • ouă sparte sau murdare și produse alterate
  • carne și preparate cu starea termică modificată
  • produse cu acumulări excesive de gheață
  • utilizarea uleiului degradat
  • echipamente neigienizate, cu depuneri de rugină și reziduuri
  • produse vegetale depreciate, aflate în curs de germinare
