Castelul Bran trece sub patronaj american. Moştenitorii Reginei Maria au vândut compania care administrează cel mai vizitat obiectiv turistic din România unui om de afaceri care se ocupă, printre altele, şi de Graceland, faimosul domeniu care i-a aparţinut lui Elvis Presley. Firma americană a început deja o campanie masivă de angajări.

Castelul emblemă al României va avea management american. Compania de Administrare a domeniului Bran, care gestionează turismul la castel, a fost preluată de omul de afaceri Joel Weinshanker, care deţine acum 80% din acţiuni.

Castelul Bran e una dintre cele mai vizitate destinaţii turistice din România, pentru că în fiecare an aici ajung aproximativ un milion de turişti români şi străini. Doar în luna iulie a anului trecut, la Castelul Bran au fost aproximativ 150.000 de turişti.

Cine este Joel Weinshanker

Cu o istorie de 7 secole, Castelul Bran a fost donat în 1920 de Consiliul Orăşenesc Braşov Reginei Maria, în semn de recunoştinţă pentru contribuţia ei la realizarea României Mari. A fost naţionalizat după venirea regimului comunist, iar în 2006 a fost retrocedat nepoţilor reginei, dintre care în viaţă mai este acum doar Dominic Habsburg. Moştenitorii deţineau şi Compania de Administrare a castelului, care a fost cumpărată acum de americani.

Joel Weinshanker va administra castelul prin intermediul companiei sale Ad Populum, specializată în dezvoltarea turismului în jurul reperelor istorice.

Americanul a devenit faimos după ce a preluat controlul Graceland, moşia din Memphis care i-a aparţinut lui Elvis Presley. Doar această afacere generează în prezent profituri de 60 de milioane de dolari pe an.

"Primim zeci de mii de vizitatori din Australia. Zeci de mii de vizitatori din Marea Britanie. Şi aceşti oameni rămân în Memphis 7 - 10 - 14 zile. Înainte să ne implicăm era doar o oprire în drumul spre altă destinaţie", a declarat omul de afaceri Joel Weinshanker.

Angajări masive la Bran

În prezent, un bilet pentru un tur la Castelul Bran costă 90 de lei. Obiectivul turistic are o cifră de afaceri de 12 milioane de euro pe an, din care jumătate reprezintă profit. "Mi-am rezervat o vacanţă în mod special pentru că voiam să vin aici. Şi a fost tot ce mi-am imaginat. Este minunat să vezi cum a fost restaurat castelul şi se simte ca un loc real şi autentic", spun turiștii.

Americanii care au preluat administrarea castelului au început deja o campanie masivă de angajări, inclusiv pentru funcţii de conducere. Compania se va ocupa doar de turism şi evenimente. Orice modificare arhitecturală a Castelului Bran are nevoie de aprobarea Ministerului Culturii.

Claudiu Loghin

