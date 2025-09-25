A venit toamna într-o zi, iar staţiunile de la mare s-au golit brusc. A fost cel mai slab sezon din ultimii ani, spun patronii de pe litoral care se pregătesc să închidă hotelurile şi restaurantele. Pe plaje, autorităţile montează garduri de stuf pentru a proteja nisipul în timpul furtunilor şi vijeliilor.

Bate vântul la propriu şi la figurat pe litoral. Cei câţiva turişti care se mai aventurează pe faleză, vin echipaţi ca de munte

"Trei zile în extrasezon. Noi căutam linişte: noi, marea şi pescăruşii. Şi de asta avem parte". "Avem haine mai groase în maşină. De la Craiova. Două zile aşa să ne plimbăm, să vizităm pe aici, să vedem marea. Preţurile sunt mai mici", spun turiştii.

Cât au ajuns preţurile pe litoral

Pe litoral mai sunt 20 de hoteluri deschise în această perioadă. În lipsa altor distracţii, turiştii se pot relaxa la spa.

"Tarifele pornesc de la 195 de lei pe noapte camera dublă standard fără mic dejun, iar camera cu vedere la mare, tot fără mic dejun 250 de lei", a declarat Magda Mocanu - hotelier.

Beach barurile s-au închis, şezongurile au dispărut, iar plajele sunt pregătite pentru sezonul rece. În Mamaia, muncitorii lucrează de zori.

Vântul bate deja cu putere la malul mării, iar iarna fenomenul se accentuează. Pentru a proteja plajele şi a împedica nisipul să ajungă pe faleza sunt montate astfel de garduri.

Nisipul a fost arat şi curăţat, iar în paralel cu malul se amplasează cortine speciale

"Au demarat lucrarile de pregatire incepand cu igienizarea acelor zone unde se constata ca e necesar si montarea gardurilor pentru reducerea eroziunii eoliene", a declarat Nicușor Buzgaru - director tehnic ABADL.

"Sunt foarte necesare, altfel tot nisipul se va deplasa pe faleză. În unele zone în care bate vântul mai tare punem şi câte două, trei", spune un muncitor.

"Acesta este un sistem complementar de protecţie. Aceste fracţiuni de nisip fin sunt oprite de gardurile de stuf şi primăvara ele se nivelează la loc", a declarat Răzvan Mateescu - cercetător INCDM.

Oamenii de ştiinţă sunt de părere că ar trebui găsită o metodă mai eficientă de protejare a plajelor.

"Ar fi bine sa ne monteze pe termen lung o liziera costiera. Protejează foarte bine nisipul şi natural şi frumos, fără eforturi şi îl stabilizează. O barieră care să constituie în felul acesta o protecţie naturală a plajei", a declarat Adrian Bîlbă - doctor în științe.

Sezonul estival 2025 a fost extrem de slab. Unul dintre motive a fost reducerea valorii voucherelor de vacanţă, măsură care a dus la scăderea rezervărilor cu 66%, potrivit Institutului Naţional de Statistică. Pe litoral au fost în această vară cu 30% mai puţini turişti decât în 2024.

