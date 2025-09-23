Video Cât câştigă un srilankez în România: "În doi ani, îmi fac casă"
A venit în România în urmă cu trei ani şi jumătate pentru a putea avea o viaţă mai bună acasă şi se pare că a reuşit.
Un srilankez a povestit într-o filmare pe TikTok cât câştigă la noi în ţară şi în cât timp reuşeşte să îşi facă o casă.
120.000 de străini trăiesc în România
“Salariul e bun. 3.850 lei”, a declarat bărbatul, care a recunoscut că are incluse şi cazarea, mâncarea, transportul şi asigurarea de sănătatea.
Întrebat dacă cu banii de aici îşi poate face o casă în Sri Lanka, bărbatul a recunoscut că da. „În doi ani îmi fac o casă. Îmi place în România. Și oamenii îmi plac”, a mai spus srilankezul, care este foarte mulţumit de ţara noastră.
În prezent, aproximativ 120.000 de străini trăiesc în România.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰