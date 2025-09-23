A venit în România în urmă cu trei ani şi jumătate pentru a putea avea o viaţă mai bună acasă şi se pare că a reuşit.

Un srilankez a povestit într-o filmare pe TikTok cât câştigă la noi în ţară şi în cât timp reuşeşte să îşi facă o casă.

120.000 de străini trăiesc în România

“Salariul e bun. 3.850 lei”, a declarat bărbatul, care a recunoscut că are incluse şi cazarea, mâncarea, transportul şi asigurarea de sănătatea.

Întrebat dacă cu banii de aici îşi poate face o casă în Sri Lanka, bărbatul a recunoscut că da. „În doi ani îmi fac o casă. Îmi place în România. Și oamenii îmi plac”, a mai spus srilankezul, care este foarte mulţumit de ţara noastră.

În prezent, aproximativ 120.000 de străini trăiesc în România.

