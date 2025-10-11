Merele parcă au alt gust atunci când le culegi. Este experienţa de sezon pe care o oferă livezile la mijlocul toamnei. Fermierii organizează un fel de porţi deschise şi oferă fructe gratuite celor care îi ajută să adune recolta. O mică bucurie, într-un an cu roade puţine.

La ferma din Pinticu, Bistriţa-Năsăud, este ora culesului. Printre pomi, oameni de toate vârstele îşi umplu sacii, găleţile şi lăzile cu roadele toamnei. Bătălia se dă între mere roşii şi galbene.

"Gustul este mult mai pronunţat decât la fructele pe care le găsim în supermarket, care îşi păstrează oarecum cruditatea, dar gustul nu e atât de intens ca cel din livezi", a mărturisit un domn.

Toamna adună oamenii sub meri, la cules

Andrei deschide de două ori pe an livada vizitatorilor: vara, când se coc cireşele, şi toamna, pentru mere. Mii de oameni îi acceptă invitaţia.

"Roşu merge mai bine şi se păstrează mai mult, oamenii îl preferă în perioada sărbătorilor, decembrie-ianuarie, iar galbenul se consumă acum în săptămânile acestea", a declarat Andrei Pântea, proprietar de livadă.

"E cea mai bună iniţiativă mai ales că poţi veni cu familia şi am nimerit şi o zi excelentă", a spus o doamnă.

Saci plini, zâmbete multe

Fructele pe care le mănânci în livadă sunt din partea casei. Cine le ia acasă, plăteşte 4 lei şi 50 de bani kilogramul, jumătate din preţul de la magazine.

Estimările arată că anul viitor, fermierii noştri ar putea culege aproape 450.000 de tone de mere, cea mai mică producţie din 2017 încoace, mult sub cerere de 650 de mii de tone pe an. Ce nu ne ajunge, importăm: în 2024 am adus în ţară mere şi pere de peste 100 de milioane de euro.

